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ING Alışverişçi ile Hepsiburada alışverişlerinde tek tıkla kredi kolaylığı

07.09.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı: - "ING Alışverişçi ile hem müşterilere zahmetsizce online alışveriş kredisi kullanma imkanı hem de firmalara çoklu kanal stratejilerini destekleyen kolay ve masrafsız ödeme alternatifi sunuyoruz"

İSTANBUL (AA) - ING Alışverişçi, artık Hepsiburada üzerinden de ING müşterisi olsun ya da olmasın herkese alışverişlerinde tek tıkla online alışveriş kredisi kullanma imkanı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, online alışverişlerde taksitle ödeme fırsatı sunan ve online kredi kullanımını kolaylaştıran platformu ING Alışverişçi ile zahmetsiz bankacılık hizmetlerini yaygınlaştırmaya devam ediyor.

ING Türkiye, ING Alışverişçi platformu ile online alışverişlerde taksitle ödeme fırsatı sunuyor ve online kredi kullanımını kolaylaştırıyor. Geçen yıl kullanılmaya başlanılan ING Alışverişçi, gerçekleştirilen stratejik iş ortaklığı ile artık e–ticaret platformu Hepsiburada üzerinden de tüketicilerle buluşuyor. ING Alışverişçi sayesinde artık ING Türkiye'nin müşterisi olan ya da olmayan herkes, Hepsiburada üzerinden ihtiyaç duydukları anda tek tıkla kolayca ve hızlıca kredi kullanma imkanına kavuşuyor. ING Alışverişçi ile 750 TL ve 25 bin TL arasındaki tüm harcamalar için belirlenen kategorilere göre 36 aya varan taksit imkanı sunuluyor.

- Turuncu Ekstra'lılara peşin fiyatına taksit imkanı

Kredi başvurusu aşamasında Turuncu Ekstra programına dahil olan ve kredi kullandırımı sonrasında ING Banka Kartı ile aylık en az 1000 TL harcama koşulunu sağlayanlar Hepsiburada alışverişlerinde peşin fiyatına taksit imkanı kazanıyor.

ING müşterisi olmayanlar da ING Alışverişçi'den yararlanarak tek tıkla Hepsiburada alışverişlerinde kredi kullanabiliyor. ING Alışverişçi için başvuru bilgilerini tamamlayan tüketiciler, nihai kredi onayı alındıktan sonra ING tarafından bilgilendiriliyor ve başvuru sürecinin tamamlanması için kurye ile kimlik teyitleri yapılıyor.

- "Mükemmel müşteri deneyimi için inovasyona yatırım yapmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, "Türkiye'nin lider dijital kurumu" olma hedefiyle ilerlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Müşteri deneyimini stratejimizin merkezinde konumluyor ve müşterilerimize zahmetsiz ve kolay hizmet sunmak için inovasyona öncelik veriyoruz. Yenilikçi ürünlerimizle müşterilerimizin iş ve özel hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılmayı hedefliyoruz. Bu anlayışla geliştirdiğimiz ING Alışverişçi ile hem tüketicilerin zahmetsizce online alışveriş kredisi kullanmalarını sağlıyoruz hem de firmalara çoklu kanal stratejilerini destekleyen kolay ve masrafsız bir ödeme alternatifi sunuyoruz. Bu kapsamda şimdi de Hepsiburada ile stratejik iş ortaklığı gerçekleştirerek daha çok tüketicinin zahmetsiz bankacılık hizmetlerimizden yararlanmasını amaçladık. Mükemmel müşteri deneyimi için teknoloji ve inovasyona yatırım yapmaya devam ederken kurduğumuz iş ortaklıkları ile çalıştığımız firmalarımızın da stratejilerini destekleyen çalışıyoruz. İlerleyen günlerde bu alanda daha fazla online iş ortaklığı çalışmalarımızı duyuracağımızı da paylaşmak isterim."

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