ING Basketbol Süper Ligi

Karşılaşmanın başında Dorukhan Engindeniz, Cevher Özer ve Kikanovic'in basketleriyle 9-0'lık seri yakalayan OGM Ormanspor, Warren'ın da pota altından skora katkısıyla 5. dakikayı 13-4 önde geçti. Hızlı hücumlarla boyalı alandan sayılar bulan OGM Ormanspor, 8. dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 24-8. Başkent temsilcisi üstün bir oyun sergilediği ilk çeyreği 28-13 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta iyi savunmasını sürdüren konuk ekip, Andrews ve Saffold ile basketler üreterek maça ortak oldu. İstanbul temsilcisi, çeyreğin son dakikasında farkı bir sayıya (62-61) kadar eritirken, final periyoduna bu skorla girildi.

Dördüncü periyodun ilk bölümü karşılıklı basketlerle geçildi. Daha sonra tempoyu yükselten Ankara ekibi, 36. dakikada Kikanovic'in smaç basketiyle skoru 76-70'e getirdi. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan OGM Ormanspor, karşılaşmayı 84-75 kazandı.

