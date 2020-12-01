ING Basketbol Süper Ligi

Müsabakanın ilk bölümünde Singleton ve Anderson'un skorer oyunuyla etkili olan lacivert-beyazlılar, 5. dakikayı 11-6 önde geçti. Rakibine Kennedy, Morgan ve Henry'nin basketleriyle karşılık veren konuk takım, 7. dakikada farkı 1 sayıya (14-13) indirdi. İlk periyotta 14 sayıyla çift haneli skora ulaşan Singleton'un dış atıştan bulduğu basketle rakibinin öne geçmesine engel olan Anadolu Efes, çeyreği 21-15 üstün tamamladı.

İlk yarıdaki iyi oyununu ikinci devrede de sürdüren lacivert-beyazlılar, 24. dakikada farkı 17 sayıya taşıdı: 47-30. Müsabakanın 25. dakikasından sonra 2 dakikalık süreçte 6-0'lık seri yakalayan İzmir temsilcisi, 27. dakikada farkı 10 sayıya (50-40) çekti. Ancak Simon ve Buğrahan'ın basketleriyle farkın tek hanelere inmesini önleyen Anadolu Efes, periyodu 58-44 üstün bitirdi.

Karşılıklı basketlerle geçen mücadelenin son çeyreğinde Anadolu Efes farkı çift hanelerde tuttu ve sahadan 74-61 galip ayrıldı. Bu sonuçla ligde 1 maçı eksik Anadolu Efes, 9'da 9 yaptı. İki maç eksiği bulunan Pınar Karşıyaka ise 3. kez mağlup oldu.

Müsabakada 19 sayı kaydeden Anadolu Efesli Singleton maçın en skorer oyuncusu oldu. Lacivert-beyazlılarda Moerman 12, 10 ribauntle "double-double" yaptı. Pınar Karşıyaka'da ise kenardan gelerek 16 sayı üreten M'Baye ile 14 sayı üreten Morgan, 13 sayı kaydeden Taylor ve 11 sayı bulan Merecan Birsen'in performansı mağlubiyeti önleyemedi.

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