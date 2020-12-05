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ING Basketbol Süper Ligi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.12.2020 19:38 | Son Güncelleme

Empera Halı Gaziantep Basketbol: 68 - TOFAŞ: 67

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Yener Yılmaz, Serdar Ünal, Sinem Tetik

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Lemar 9, Kelly 12, İsmail Cem Ulusoy 3, Jaiteh 6, Simpson 8, Orhan Aydın Haciyeva 3, Tomas 8, Metehan Akyel, Can Uğur Öğüt 9, Muhammed Doğan Şenli 10

TOFAŞ: Purcell 19, Berkan Durmaz 2 , Berk İbrahim Uğurlu 7, Simmons 10, Phillips 8, Omot 4, Christon 10, Alihan Demir 5, Muhsin Yaşar 2

1. Periyot: 19-15

Devre: 35-34

3. Periyot: 45-52

5 faulle çıkanlar: 37.44 Jaiteh (Empera Halı Gaziantep Basketbol), 39.29 Simmons (TOFAŞ)

GAZİANTEP (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Empera Halı Gaziantep Basketbol, TOFAŞ'ı 68-67 yendi.

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