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ING Leasing Genel Müdürlüğü'ne Hüsniye Ulu atandı

28.01.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ING Leasing Genel Müdürlüğü'ne Hüsniye Ulu atandı

İSTANBUL (AA) - ING Türkiye bünyesinde uzun yıllardır farklı görevler üstlenen ve son olarak ING Türkiye Tüzel Bankacılık Direktörlüğü görevini yürüten Hüsniye Ulu, 1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ING Leasing Genel Müdürü ve ING Leasing Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

ING açıklamasına göre, finans sektöründeki deneyim ve bilgi birikimiyle Hüsniye Ulu, dijital leasing ürününün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına, bu stratejiyi destekleyecek şirket fonlama imkanlarının çeşitlendirilmesine, ING Türkiye ve ING Leasing arasındaki sinerjinin daha da artırılmasına liderlik edecek.

1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde işletme üzerine lisansını tamamlayan Hüsniye Ulu, yüksek lisansını Özyeğin Üniversitesi'nde MBA alanında yaptı.

Ulu, Sabancı Üniversitesi’nde finans alanında yüksek lisans programına devam ediyor. İş hayatında 25 yıllık deneyime sahip Hüsniye Ulu, şube müdürlüğü, Ege ve İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürlükleri olmak üzere ING Türkiye bünyesinde 15 yılı aşkın süredir birçok rolde görev aldı. Hüsniye Ulu, son olarak 2017 yılından bu yana ING Türkiye Tüzel Bankacılık Direktörlüğü görevini yürütüyordu.

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