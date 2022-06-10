ING Türkiye ve Hepsiburada iş birliği ile satıcılara özel avantajlar

İSTANBUL (AA) - ING Türkiye ve Hepsiburada, satıcılara özel ayrıcalıklı avantajlar dünyası sunan Hepsipartner İş Ortağım platformu kapsamında iş birliği gerçekleştirdi.

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, ING, Hepsipartner İş Ortağım platformunda yer alan satıcılara, işlerini büyütmelerine katkıda bulunmak ve işletmelerini geleceğe taşımalarını sağlamak amacıyla özel ekstra avantajlar sunuyor.

ING KOBİ Dijital dünyası ile Hepsiburada satıcıları ING'nin ürünlerinden yararlanarak zahmetsiz bir bankacılık deneyimi ile ticarette güçleniyor. Ayrıca işletmeler, iş yerlerinden ayrılmadan ve şubeye gitmeden dijital kanallar üzerinden uzaktan ING müşterisi olarak zamandan tasarruf sağlayabiliyor ve anında fırsatlardan yararlanabiliyor.

- ING KOBİ Anında Kredi ile 60 aya varan vade seçeneğiyle avantajlı faiz oranları

ING, Hepsiburada satıcılarına özel birçok farklı avantaj sunuyor. Satıcılar, ING KOBİ Anında Kredi ile nakit ihtiyaçlarını karşılamak için 7 gün 24 saat, ING Mobil'den veya Internet Bankacılığından kredi başvurusunda bulunabiliyor ve 60 aya varan vade seçeneği ile özel oranlı KOBİ Anında Kredi kullanma avantajından yararlanabiliyor.

Aynı zamanda, vade derdi olmadan günlük birikim yapma imkanı sağlayan KOBİ e-Turuncu Hesap'ı ilk kez açan Hepsiburada satıcılarına özel Hoş Geldin Faizi avantajı da sunuluyor.

İlk kez KOBİ e-Turuncu Hesap açan şahıs işletmeleri, 90 gün boyunca Hoş Geldin Faizi ve sonrasında da Ekstralı Faiz oranları ile daha fazla kazanabiliyor. Hepsiburada satıcıları İnternet Bankacılığı ve ING Mobil uygulaması üzerinden KOBİ e-Turuncu ya da ING KOBİ Anında Kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Ayrıca, Hepsiburada satıcıları 3 ay boyunca koşulsuz olarak KOBİ POS Ekstra'nın avantajlarından yararlanarak, POS yazılım, donanım ve bakım hizmeti ücreti olmadan aylık 50 bin TL ciroya kadar yüzde 0,79 ertesi gün tek çekim üye iş yeri ücretinden faydalanıyor.

3 ay sonunda POS Ekstra'nın avantajlarından yararlanmaya devam etmek isteyen şahıs firmalarının ING Business Banka Kartları ile 3 bin TL aylık harcama yapmaları yeterli oluyor.

- "İşletmelere desteğimizi kesintisiz olarak sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, Türkiye'nin lider dijital kurumu olma hedefiyle ilerlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Zahmetsiz bankacılık anlayışımız doğrultusunda, inovatif ürün ve hizmetler geliştirerek pazarı dönüştürmeye devam ediyoruz. Şubelere de kalıplara da sığmayan bankacılık anlayışımızla müşterilerimize kalıpların dışında hayatın içinde çözümler sunuyoruz. ING KOBİ Dijital ile işletme sahiplerine sadece dijital kanallarımız üzerinden sunduğumuz ürün ve fırsatları barındıran avantajlı bir dünya sağlıyoruz. Ayrıca, şahıs işletmelerine işlerinin başından ayrılmadan uçtan uca dijital bir deneyim yaşatarak ING'li olma imkanı sunuyoruz.

Dijital, esnek ve farklı avantajlarla dolu ürünlerimizle müşterilerimizi desteklemeyi ve finansal kaynaklara erişimlerine katkı sağlamayı ülke ekonomisinin gelişimi açısından oldukça önemli buluyoruz. Bu kapsamda, Hepsiburada ile iş birliği gerçekleştirmekten ve Hepsiburada satıcılarına özel avantajlar sunarak işlerini geleceğe taşımalarına katkı sağlamaktan dolayı ayrıca mutluyuz. İşletmelere desteğimizi kesintisiz olarak sürdürmek ve finansal olarak onların yanında olmak için çalışmaya ve yenilikçi ürünlerimizle müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz."

- "Paydaşlarımıza desteğe devam ediyoruz"

ING Türkiye ile yeni iş birliklerinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Murat Büyümez de şu değerlendirmede bulundu:

"KOBİ'lerle, tüm paydaşlarımızla birlikte büyüme hedefinde taviz vermeden yürüyen Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemin paydaşlarımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek ve onlara destek olmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda, paydaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırıp verimlilik ve karlılıklarını artırmalarına yardımcı olduğumuz Hepsipartner İş Ortağım platformumuz, ING'nin sunduğu son derece uygun yeni avantajlarla daha da güçlendi.

Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz birçok yeni iş birliği ve yatırımla ekonomide kaldıraç görevi üstlenmeyi, paydaşlarımıza her alanda destek vermeyi sürdürdük. Bu desteğin son halkası olan ING ile iş birliğimiz de bu dönemde paydaşlarımız üzerindeki finansal baskıları en aza indirmeyi, onlara nefes aldırmayı amaçlıyor. Önümüzdeki dönemde de tüm imkanlarımızı seferber ederek, yeni iş birlikleri ile paydaşlarımıza destek olmayı, güçlerine güç katmayı, onlarla birlikte büyümeyi sürdüreceğiz."

