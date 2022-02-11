ING Türkiye'den 2021'de 1,2 milyar TL net kar

İSTANBUL (AA) - ING Türkiye, 2021 yılında 1,2 milyar TL net kar elde etti.

ING Türkiye'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan (KAP) açıklamasına göre, banka 2021 yılında 1,2 milyar TL net kara ulaşırken, 2020 yılında 768,1 milyon TL konsolide net kar elde etmişti.

Öte yandan, ING Türkiye, 2021 yıl sonu konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2021 sonunda ING Türkiye’nin konsolide aktif toplamı 88,6 milyar TL, vergi öncesi karı ise 1 milyar 592 milyon TL oldu. Yıl sonu itibarıyla konsolide öz kaynakları 10,8 milyar TL, konsolide sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 19,22 olarak gerçekleşen ING Türkiye, 2021 yıl sonunda ekonomiye 53,6 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 63,2 milyar TL’lik kredi desteği sağladı. ING Türkiye’nin mevduat hacmi ise 52,6 milyar TL’ye yükseldi. ING Türkiye, 2021 yılında dijital liderlik, tasarrufun artırılması, ihracatın desteklenmesi ve sürdürülebilirlik konularını odağına alarak faaliyetlerini sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, aşılamada yaşanan hızlanmayla birlikte dünyada ve Türkiye’de normalleşmeye yönelik atılan adımlar olumlu etkiler yaratırken, bu süreçte ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettiklerini belirtti.

Gökgöz, şunları kaydetti:

"Normalleşmeye adaptasyonun öne çıktığı bu dönemde, müşterilerimize, işletmelere ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla uygun koşullarda kredi paketleri ve kampanyalar hazırladık, güçlü sermaye yapımız ile finansmana erişimlerini destekledik. Bununla beraber 2021 yılında kaydettiğimiz finansal performans sonuçları, ING Türkiye’nin bilanço yönetimindeki başarı ve etkinliğini de bir kez daha teyit etti. Önceki seneye göre vergi öncesi karımızda yüzde 61, mevduatta ise yüzde 31 oranında büyüme sergiledik. Ayrıca, ülke ekonomisine sağladığımız kredi desteğini bir önceki seneye göre yüzde 22 oranında artırmaktan dolayı mutluyuz."

- "Kalıpların dışında, hayatın içinde çözümler üretiyoruz"

Türkiye’nin lider dijital kurumu olma hedefinde sağlam adımlarla ilerlediklerini ifade eden Gökgöz, şunları aktardı:

"Dijital gücümüzle kalıpların dışında, hayatın içinde çözümler geliştirerek müşterilerimizin bir adım önde olmasını sağlamak ve onlara kolay, akıllı ve kişisel bir müşteri deneyimi sunmak için inovatif ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Bu kapsamda, 2021 yılında da dijital liderlik hedefimizde önemli adımlar attık. ING müşterilerinin ING Mobil üzerinden uzmanlarla görüntülü görüşme yaparak, yatırım, birikim, sigorta ve kredi ile ilgili konularda bilgi alabileceği ve işlem yapabileceği bir hizmet olan Cebimdeki Danışman’ı hayata geçirdik. Aynı zamanda, uzaktan müşteri edinimi uygulamasını stratejimizde önemli bir yere konumladık ve mayıs ayından sene sonuna kadar ING’li olan 10 kişiden 3’ü, uzaktan müşteri edinimi yoluyla ING müşterisi oldu. Müşteri memnuniyetini stratejimizin merkezine alarak daha kolay bir bankacılık deneyimi sunmak için ING Mobil’i de geliştirmeyi sürdürdük."

Gökgöz, dijitalleşmeyi stratejilerinin merkezine aldıklarını belirterek, "Bu dönemde ihracatçı müşterilerimizi de dijital yolculuklarında destekledik. İhracat işlemlerinde dijital kolaylık sağlamak için geliştirdiğimiz hizmet ile ING müşterileri, İhracat Bedeli Kabul Belgesi taleplerini artık ING Kurumsal İnternet Şubesi ile gerçekleştirebiliyor. İhracatın ülkemiz ekonomisinin itici gücü olduğuna inanıyoruz, ihracatçılarımızın büyümelerini desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sürdürülebilirlik deneyimimizi Türkiye’ye aktarmaya devam ettik"

Sürdürülebilirliği tüm iş yapış biçimine yön veren bir anlayış olarak gördüklerini bildiren Gökgöz, “Sürdürülebilirlik alanında öncü bir grubun parçası olan ING Türkiye olarak, bu alandaki uluslararası deneyimimizi Türkiye’ye aktarmaya devam ettik. Dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere toplam 300 milyon avro tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attık. Bununla beraber ING, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uluslararası Çevresel, Sosyal ve Yönetişim tahvil piyasasında borçlanma işlemleri gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Dokümanı’nın hazırlık ve yayımlanma sürecinde danışman olarak görev aldı." açıklamasını yaptı.

ING’nin böylesine önemli bir görevle yetkilendirilmesinden dolayı gurur duyduklarını vurgulayan Gökgöz, ING’nin yer aldığı iki finansman işleminin, Bonds & Loans Türkiye Ödülleri 2021 kapsamında iki ödüle layık görülmesinden de mutlu olduklarını aktardı.

- ING, toplumsal yatırımları ile değer yaratmayı sürdürdü

Tasarruf alanında öncü uygulamalara imza atan ING Türkiye, 2021 yılında müşterilerinin alışverişlerinde küsuratlı ödemelerin üstü ile birikim yapmalarını kolaylaştıran Koy Kenara özelliğini hayata geçirdi. ING, aynı zamanda Youtube kanalı üzerinden yayınladığı, finansal okuryazarlık alanında farkındalığa katkı sağlamayı hedefleyen Para Mevzuları video serilerine, Prof. Dr. Emre Alkin ile “Turuncu Sorular” ve Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu “Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması” adında iki yeni seri daha ekledi.

ING Türkiye, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine dijital okuryazarlık becerileri kazandırmak amacıyla Habitat Derneği ve ODTÜ iş birliğiyle hayata geçirdiği Dijital Öğretmenler projesi ile 3 bin öğretmene eğitim verdi. ING aynı zamanda, çocuklara teknoloji ile üretme kültürü kazandırmak hedefiyle başlattığı ING Gelecek için Teknoloji Akademisi'ni Ağrı'ya taşıyarak 700 çocuğa daha ulaştı. Çocuklarda erken yaşta tasarruf bilinci oluşturma amacıyla gerçekleştirilen Turuncu Damla projesi ile 2013 yılından bugüne kadar yaklaşık 46 bin çocuğa ulaşıldı. Toplumsal cinsiyet eşitliğini faaliyetlerinin merkezine alan ING’nin Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliği ile hayata geçirdiği ING Olimpik Kızlar Projesi kapsamında desteklediği 10 kadın sporcudan 9’u Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda Türkiye’yi başarı ile temsil etti.

