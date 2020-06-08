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ING'den normalleşme sürecini destekleyen dörtlü kredi paketi

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.06.2020 10:43 | Son Güncelleme

ING aylık yüzde 0,79’dan başlayan oranlar ile ihtiyaç kredisi verirken, mobilya ve beyaz eşya üretimi yapan öncü yerli firmalar da ING iş birliğiyle peşin fiyatına taksitle 40 bin liraya kadar taksit olanağı sağlıyor - Taşıt kredisinde de kaskolu taşıtta aylık 0,82 faiz oranı sunan ING, KOBİ’lere özel iş yeri ve taşıt kredisi için aylık yüzde 0,85’ten başlayan faiz oranlarıyla işletmelere nefes aldırıyor

İSTANBUL (AA) - ING Türkiye, tüketicilerin bütçelerine, KOBİ’lere ve ülke ekonomisine katkı sağlamak üzere, uygun koşullar sunan dört farklı kredi paketi hazırladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING aylık yüzde 0,79’dan başlayan oranlar ile ihtiyaç kredisi verirken, mobilya ve beyaz eşya üretimi yapan öncü yerli firmalar da ING iş birliğiyle peşin fiyatına taksitle 40 bin liraya kadar taksit olanağı sağlıyor.

Taşıt kredisinde de kaskolu taşıtta aylık 0,82 faiz oranı sunan ING, KOBİ’lere özel iş yeri ve taşıt kredisi için aylık yüzde 0,85’ten başlayan faiz oranlarıyla işletmelere nefes aldırıyor.

Sorumlu bankacılık anlayışıyla müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunma hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, Kovid-19 salgınının ardından normalleşme sürecine geçiş yapılan bu dönemde tüketicilerin bütçelerine, KOBİ’lere ve ülke ekonomisine katkı sağlamak üzere dört farklı kredi paketi hazırladı.

- Aylık yüzde 0,79’dan başlayan faiz oranıyla ile ihtiyaç kredisi

ING Türkiye, müşterisi olsun veya olmasın, nakit ihtiyacı olan kişilere uygun oranlarla bireysel ihtiyaç kredisi sunuyor. 60 aya varan vade seçenekleri ve aylık yüzde 0,79’dan başlayan faiz oranlarıyla sağlanan krediye şubeye gitmeden, ING Mobil veya "ing.com.tr" üzerinden başvurulabiliyor.

ING müşterisi olmayanlar da kredilerinin onaylanmasının ardından yine şubeye gitmeden, evraklarını kurye aracılığıyla tamamlayıp kredilerini kullanabiliyor.

- Yerli üreticiyle iş birliği

ING Türkiye avantaj paketi kapsamında, mobilya ve beyaz eşya sektöründen yerli üretim yapan firmalarla olan iş birliğini de hızlandırdı. Buna göre, aralarında Arçelik, Beko, Modalife, İstikbal, Bellona, Mondi, Weltew, Vivense ve Vestel’in de bulunduğu markaların anlaşmalı mağazalarında 750 ila 40 bin lira arası tutardaki alışverişlerde belirli vadelerde peşin fiyatına taksit imkanı sunuluyor. Üstelik sigorta ve kredi tahsis ücreti alınmayan kredi, şubeye gitmeden mağaza içinde anında kullanılabiliyor.

ING Türkiye’nin açıkladığı paketin üçüncü ayağını ise taşıt kredisi oluşturuyor. Sıfır ve ikinci el araçlar için aylık yüzde 0,82 faiz oranıyla sunulan taşıt kredisi, tercih edilen tüm vadelerde kasko yapılması halinde geçerli. Taşıt kredisinin başvurusu ise ING Türkiye şubelerinden yapılabiliyor.

- KOBİ’lere özel kredi seçenekleri

ING, bireysel müşterilerinin yanı sıra KOBİ’lere özel paketiyle de işletmelerin ihtiyaçlarını karşılarken rahat bir nefes almalarını sağlıyor. KOBİ İpotek Teminatlı İşyeri Kredisi ve Taşıt Kredisi kampanyaları kapsamında, iş yeri ve taşıt finansmanında aylık yüzde 0,85’’ten başlayan faiz oranlarıyla 18-48 ay arası vadeyle eşit taksitli kredi veriliyor. ING KOBİ müşterileri, bu özel paketten ING Türkiye şubelerine başvurarak yararlanabiliyor.

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