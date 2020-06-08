ING'den normalleşme sürecini destekleyen dörtlü kredi paketi

İSTANBUL (AA) - ING Türkiye, tüketicilerin bütçelerine, KOBİ’lere ve ülke ekonomisine katkı sağlamak üzere, uygun koşullar sunan dört farklı kredi paketi hazırladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING aylık yüzde 0,79’dan başlayan oranlar ile ihtiyaç kredisi verirken, mobilya ve beyaz eşya üretimi yapan öncü yerli firmalar da ING iş birliğiyle peşin fiyatına taksitle 40 bin liraya kadar taksit olanağı sağlıyor.

Taşıt kredisinde de kaskolu taşıtta aylık 0,82 faiz oranı sunan ING, KOBİ’lere özel iş yeri ve taşıt kredisi için aylık yüzde 0,85’ten başlayan faiz oranlarıyla işletmelere nefes aldırıyor.

Sorumlu bankacılık anlayışıyla müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunma hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, Kovid-19 salgınının ardından normalleşme sürecine geçiş yapılan bu dönemde tüketicilerin bütçelerine, KOBİ’lere ve ülke ekonomisine katkı sağlamak üzere dört farklı kredi paketi hazırladı.

- Aylık yüzde 0,79’dan başlayan faiz oranıyla ile ihtiyaç kredisi

ING Türkiye, müşterisi olsun veya olmasın, nakit ihtiyacı olan kişilere uygun oranlarla bireysel ihtiyaç kredisi sunuyor. 60 aya varan vade seçenekleri ve aylık yüzde 0,79’dan başlayan faiz oranlarıyla sağlanan krediye şubeye gitmeden, ING Mobil veya "ing.com.tr" üzerinden başvurulabiliyor.