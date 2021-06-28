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İngiliz basını duyurdu! F.Bahçe'nin yeni hocası Nuno Espirito Santo

28.06.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'daki görevinden ayrılan 47 yaşındaki teknik direktör Nuno Espirito Santo, Fenerbahçe ile anlaştı. İngiliz gazeteci Simon Powell, Mesut Özil'in olumlu referans verdiği Santo'nun Sarı-Lacivertliler'le anlaştığını çok emin şekilde öne sürdü.

İngiliz basını duyurdu! F.Bahçe'nin yeni hocası Nuno Espirito Santo

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'daki görevinden ayrılan 47 yaşındaki teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun, Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi. Villas Boas, Fonseca gibi isimlerin ardından bugün İngiliz basınında Fenerbahçe için Santo ismi çok defa yazıldı.

"MESUT ÖZİL KEFİL OLDU"

İngiliz gazeteci Simon Powell, "Santo, doğrudan Fenerbahçe ile görüşüyor. Tottenham'ı geri çevirdi ve Fenerbahçe'nin yeni menajeri olma eşiğinde. Mesut Özil, Wolverhampton'dan tanıdığı Mesut'u tavsiye etti. Kesinlikle oluyor demiyorum ama tüm göstergeler bunun kesinlikle olabileceğini gösteriyor" paylaşımı yaptı.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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