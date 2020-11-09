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İngiltere'de isyan bayrağı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 09.11.2020 23:49 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig menajerleri yoğun maç fikstüründen şikayetçi. Liverpool Menajeri Jurgen Klopp ve Manchester City Menajeri Pep Guardiola, futbolcu sağlığının korunması için çağrıda bulundu.

İngiltere'de isyan bayrağı

Geçen sezon pandemi döneminden dolayı maç sırasında 5 oyuncu değişikliği kararına giden Premeir Lig Yönetimi, bu sezon başı itibari ile eski usüle döndü. İngiliz takımları karşılaşmada en fazla 3 oyuncu değiştirebiliyor.

Yeni sezonun başlaması ile sıkışık maç fikstürüne giren Ada takımları, futbolcu sakatlıkları ile sarsılıyor. Durum böyle olunca menajerler isyan bayrağını çekti.

Manchester United'ın Everton'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından basın toplantısına katılan Kırmızı Şeytanlar'ın menajeri Ole Gunnar Solskjaer, yoğun maç fikstüründen dolayı "hata yapmaya ayarlandıklarını" dile getirirken, futbolcu sağlığının korunması için önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Liverpool Menajeri Jurgen Klopp da Virgin Van Dijk, Fabinho, Alcantara ve Oxlade-Chamberlain'in ardından, hafta sonu oynanan Manchester City maçında son olarak Trent Alexander-Arnold'ın sakatlığa kurban gitmesiyle maç sonu patladı.

"Öldürücü bir durum"

BBC'ye konuşan Alman teknik adam, "Çarşamba günü karşılaşmaya çıkan takım cumartesi günü 12.30'da maça çıkmamalı. Öldürücü bir durum. Uyanıyorsun ve maça çıkıyorsun. Premier Lig değişmeli. Sky, BT ve siz, iyi futbol istiyorsanız çocuklara biraz daha dinlenme süresi vermek için oturup konuşmalısınız" diye konuştu.

"Bu çocukların dinlenmeye ihtiyacı var" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Zor bir zaman. Tabii ki oynamak istiyoruz ama dün Solskjaer'in söylediklerine %100 katılıyorum. Sık aralıklarla maç yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

53 yaşındaki menajer, "Premier Lig yetkilileri ile konuştum. Pep ile de maçtan önce 5 oyuncu değişikliğini konuştum. Oyunculara yardım etmek için bazı şeyleri değiştirmeliyiz" diyerek yetkililere seslendi.

"5 değişiklik hakkını geri getirmek için savaşacağız"

Manchester City Menajeri Pep Guardiola da maç sonu Klopp'u destekleyen açıklamalarda bulundu. Guardiola, "5 değişiklik hakkını geri getirmek için savaşacağız. Diğer ülkelerdeki kulüpler 5 oyuncu değişikliği ile oynuyor. Pandemi döneminin getirdiği olağandışı durumları anladıkları için böyle oynuyorlar. Ara yok, dinlenme yok ve herkes evde. Burada futbolu yönetenler farklı ve özel olmak istedikleri için bu durumdan hoşlanıyor. Bu iyi değil çünkü futbolcularımızı korumuyoruz ve korumamız gerekir" şeklinde konuştu..

Deplasmanda Arsenal'i 3-0 yenen Aston Villa'nın menajeri Dean Smith de diğer meslektaşları Ole Gunnar Solskjaer, Jurgen Klopp ve Pep Guardiola ile aynı yönde fikir belirtti.

İngiliz menajer, Arsenal galibiyetinin ardından, "Dünyanın en geniş kadrolu takımına sahip olmadığımız için oyuncularımızı korumalıyız" dedi.

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