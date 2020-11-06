İnönü Kümbet Akpınar’daki kanallara bakım yapıldı

Eskişehir’in İnönü ilçesinde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda belediye tarafından Kümbet Akpınar Mahallesi’nde yağmur suyu kanal çalışması gerçekleştirdi.

İnönü Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Kümbet Akpınar Mahallesinde iki ayrı noktada tıkanan yağmur suyu kanallarında temizleme çalışması yaptı. Çalışma sonrası açılan kanallara boru döşenerek mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu. Çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

