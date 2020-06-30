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İnşaat işçisi çalıştığı inşaatta intihara kalkıştı

KONYA HABERLERİ  | 30.06.2020 11:45 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde çalıştığı inşaatın tepesinde intihar girişiminde bulunan inşaat işçisi polis tarafından güçlükle ikna edildi.Olay, Ereğli ilçesi Atakent Mahallesi Hastane Yolu üzerinde halen yapımı devam etmekte olan kapalı spor salonu inşaatında meydana geldi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde çalıştığı inşaatın tepesinde intihar girişiminde bulunan inşaat işçisi polis tarafından güçlükle ikna edildi.
Olay, Ereğli ilçesi Atakent Mahallesi Hastane Yolu üzerinde halen yapımı devam etmekte olan kapalı spor salonu inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan Z.Y. isimli işçi iddiaya göre alacağı olan paraya alamadığı gerekçesiyle inşaatında tepesine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Z.Y. çalıştığı inşaat yetkililerinin olay yerine gelmesinin ardından verilen parayı da yeterli bulmadı ve eylemini sürdürdü. Polis, bir bacağını duvardan sarkıtan Z.Y’yi büyük çaba sarf ederek ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de aşağıda hava yastığı açtı. Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı olayda, Z.Y. kollarından ve bacaklarından tutan polislerin çabasıyla duvardan içeriye çekildi. Polisin sabırlı çabasıyla güçlükle ikna edilen Z.Y. yaklaşık 2 saat sonunda uzatılan itfaiye merdiveniyle aşağıya indirildi. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırılan işçi, daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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