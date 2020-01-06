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  4. İnsansız iş makinesi ile kar küreme yapıldı

İnsansız iş makinesi ile kar küreme yapıldı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 06.01.2020 17:12 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek: - "İnsansız iş makinesinin, büyük iş makinelerinin giremeyeceği yerlerde kullanılıp kullanılmayacağını test ettik. Bir kilometre uzaklıktan kumanda edilebiliyor"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir firmanın ürettiği insansız iş makinesi, kar yağışının etkili olduğu kentte kar küreme çalışmalarında kullanıldı.

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesindeki firma tarafından üretilen ve geçen hafta kenti ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da incelediği insansız iş makinesi, kar küreme çalışmalarında test edildi.

Devlet Hastanesi otoparkındaki karları küreyen iş makinesinin çalışması, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Hastane Başhekimi Mehmet Duran tarafından da incelendi.

Belediye Başkanı Zeybek, insansız iş makinesini Bakan Varank'ın da incelediğini ve beğendiğini belirterek, "Bugün başlayan kar yağışı üzerine bu makineyi deneyebileceğimizi söylediler. İnsansız iş makinesinin, büyük iş makinelerinin giremeyeceği yerlerde kullanılıp kullanılmayacağını test ettik. Bir kilometre uzaklıktan kumanda edilebiliyor. Gerçekten çok güzel bir makine. Belediye olarak kar küreme çalışmalarında bu makineyi kullanabiliriz." diye konuştu.

- "Yerli ve milli mühendis kadrosu ile bu makineyi ürettik"

Firma yetkilisi İbrahim Savrukoğlu ise insansız iş makinesinin birçok alanda kullanılabileceğine dikkati çekti.

Yaklaşık 5 yıldır sürdürdükleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda bu makineyi geliştirdiklerini anlatan Savrukoğlu, şunları kaydetti:

"Bu çalışmaların ilk meyvesi bu araç oldu. 10 kişilik yerli ve milli mühendis kadrosu ile bu makineyi ürettik. Araç dizel yakıt ile çalışıyor. Yaklaşık bir kilometreden kontrol edilebiliyor. Tamamen otomatik vites olan araç, hız ve güç gerektiren durumlarda farklı tiplerde çalıştırılıyor. 45 derece eğime tırmanabiliyor. Bunu 2017 yılında ürettik ve tüm koşullarda denemek istedik. Bunun için de kar küremede test ettik. 27 tane aparat takılabiliyor. Bunların arasında kar püskürtme de var."

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Kar küreme

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