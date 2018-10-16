İşte Ozan Kabak'ın yeni takımı!

Fatih Terim, Nagatomo transferinde Milano’dan kapı komşusu Inter Asbaşkanı Javier Zanetti ile birebir ilişkilerini kullanmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin hocası, Inter Asbaşkanı'nı İstanbul’a davet etti. İkili önceki akşam ailelerinde bir ara olduğu yemek yedi. Bu yemeğin yankıları ise İtalya’da farklı oldu.

Zanetti’nin İstanbul’da Terim’le, transfer görüşmeye geldiği iddia edildi. Inter’in asbaşkanının Terim’den yeni keşfi Ozan Kabak’ı istediği dedikodusu yayıldı. Terim’in “mücevher” olarak tanımladığı Ozan için Zanetti’ye, “Cannavaro kadar büyük bir stoper olabilir” dediği bile dillendirildi. (Fotospor)

