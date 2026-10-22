Inter Club Escaldes - CS Universitatea Craiova Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi Inter Club Escaldes Perşembe 19:45 CS Universitatea Craiova

Inter Club Escaldes, 22 Ekim 2026 saat 19:45'te CS Universitatea Craiova ile Nou Estadi d'Encamp'ta karşı karşıya geliyor.

İki takım için de kritik bir karşılaşmaya sahne olacak bu maç, gruptaki dengeleri etkileyebilir. Her iki takım da formda görünüyor.

Takımların güncel form bilgileri Inter Club Escaldes tüm kulvarlar Inter Club Escaldes 4-2 Atletic Club Escaldes Andorra Premier Ligi G

Mjallby 2-0 Inter Club Escaldes UEFA Konferans Ligi M

Ordino 0-4 Inter Club Escaldes Andorra Premier Ligi G

Rodez AF 2-0 Inter Club Escaldes Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M

Inter Club Escaldes 3-0 Rangers Andorra Premier Ligi G CS Universitatea Craiova tüm kulvarlar CS Universitatea Craiova 2-0 Farul Constanta Romanya Liga 1 G

CS Universitatea Craiova 1-1 Getafe UEFA Konferans Ligi B

FC Csikszereda Miercurea Ciuc 0-1 CS Universitatea Craiova Romanya Liga 1 G

CS Universitatea Craiova 5-0 FCSB Romanya Liga 1 G

Corvinul Hunedoara 0-1 CS Universitatea Craiova Romanya Liga 1 G

Maç öncesi değerlendirme

Inter Club Escaldes, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 8 gol atıp 4 gol yedi. CS Universitatea Craiova ise Romanya Liga 1'de son 5 maçında 5 galibiyet elde ederek dikkat çekmiş durumda.

Eksik Oyuncular Inter Club Escaldes 6 eksik Marc Jurado Juanda Terradez Antonio Otegui Jaouad Erraji Angel De La Torre Klebinho CS Universitatea Craiova 4 eksik Pavel Isenko Mihnea Radulescu Monday Etim Adrian Rus

Inter Club Escaldes kadrosunda Marc Jurado (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Juanda Terradez (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Antonio Otegui (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jaouad Erraji (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Angel De La Torre (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Klebinho (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

CS Universitatea Craiova kadrosunda Pavel Isenko (Sakat - Menisküs Problemi), Mihnea Radulescu (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Monday Etim (Şüpheli) ve Adrian Rus (Sakat) yer almıyor.

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