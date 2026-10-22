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Inter Club Escaldes - CS Universitatea Craiova Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Inter Club Escaldes, UEFA Konferans Ligi'nde CS Universitatea Craiova ile zorlu bir mücadele verecek. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Inter Club Escaldes - CS Universitatea Craiova Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Konferans Ligi
Inter Club Escaldes
Perşembe 19:45
22.10.2026
CS Universitatea Craiova
Stadyum: Nou Estadi d'Encamp Hakem: Christos Vergetis

Inter Club Escaldes, 22 Ekim 2026 saat 19:45'te CS Universitatea Craiova ile Nou Estadi d'Encamp'ta karşı karşıya geliyor.

İki takım için de kritik bir karşılaşmaya sahne olacak bu maç, gruptaki dengeleri etkileyebilir. Her iki takım da formda görünüyor.

Takımların güncel form bilgileri
Inter Club Escaldes

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Inter Club Escaldes 4-2 Atletic Club Escaldes Andorra Premier Ligi G
  • 15.10.2026 Mjallby 2-0 Inter Club Escaldes UEFA Konferans Ligi M
  • 10.10.2026 Ordino 0-4 Inter Club Escaldes Andorra Premier Ligi G
  • 03.10.2026 Rodez AF 2-0 Inter Club Escaldes Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M
  • 20.09.2026 Inter Club Escaldes 3-0 Rangers Andorra Premier Ligi G
CS Universitatea Craiova

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 CS Universitatea Craiova 2-0 Farul Constanta Romanya Liga 1 G
  • 15.10.2026 CS Universitatea Craiova 1-1 Getafe UEFA Konferans Ligi B
  • 11.10.2026 FC Csikszereda Miercurea Ciuc 0-1 CS Universitatea Craiova Romanya Liga 1 G
  • 19.09.2026 CS Universitatea Craiova 5-0 FCSB Romanya Liga 1 G
  • 13.09.2026 Corvinul Hunedoara 0-1 CS Universitatea Craiova Romanya Liga 1 G

Maç öncesi değerlendirme

Inter Club Escaldes, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 8 gol atıp 4 gol yedi. CS Universitatea Craiova ise Romanya Liga 1'de son 5 maçında 5 galibiyet elde ederek dikkat çekmiş durumda.

Eksik Oyuncular

Inter Club Escaldes

6 eksik
Marc Jurado Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Juanda Terradez Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Antonio Otegui Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Jaouad Erraji Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Angel De La Torre Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Klebinho Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

CS Universitatea Craiova

4 eksik
Pavel Isenko Sakat Menisküs Problemi
Mihnea Radulescu Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Monday Etim Şüpheli
Adrian Rus Sakat

Inter Club Escaldes kadrosunda Marc Jurado (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Juanda Terradez (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Antonio Otegui (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jaouad Erraji (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Angel De La Torre (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Klebinho (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

CS Universitatea Craiova kadrosunda Pavel Isenko (Sakat - Menisküs Problemi), Mihnea Radulescu (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Monday Etim (Şüpheli) ve Adrian Rus (Sakat) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Inter Club Escaldes - CS Universitatea Craiova maçı ne zaman?

22 Ekim 2026 tarihinde.

Inter Club Escaldes - CS Universitatea Craiova maçı saat kaçta?

19:45'te.

Inter Club Escaldes - CS Universitatea Craiova maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmamaktadır.

Inter Club Escaldes - CS Universitatea Craiova maçında hangi oyuncular eksik?

Marc Jurado, Juanda Terradez, Antonio Otegui, Jaouad Erraji, Angel De La Torre, ve Klebinho, Inter Club Escaldes'te; Pavel Isenko, Mihnea Radulescu, Monday Etim, Adrian Rus, CS Universitatea Craiova'da.

Inter Club Escaldes ve CS Universitatea Craiova'nın ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

Canlı anlatım

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