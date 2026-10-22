Inter Club Escaldes - CS Universitatea Craiova Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Inter Club Escaldes, 22 Ekim 2026 saat 19:45'te CS Universitatea Craiova ile Nou Estadi d'Encamp'ta karşı karşıya geliyor.
İki takım için de kritik bir karşılaşmaya sahne olacak bu maç, gruptaki dengeleri etkileyebilir. Her iki takım da formda görünüyor.
Inter Club Escaldes, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 8 gol atıp 4 gol yedi. CS Universitatea Craiova ise Romanya Liga 1'de son 5 maçında 5 galibiyet elde ederek dikkat çekmiş durumda.
Inter Club Escaldes kadrosunda Marc Jurado (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Juanda Terradez (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Antonio Otegui (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jaouad Erraji (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Angel De La Torre (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Klebinho (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
CS Universitatea Craiova kadrosunda Pavel Isenko (Sakat - Menisküs Problemi), Mihnea Radulescu (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Monday Etim (Şüpheli) ve Adrian Rus (Sakat) yer almıyor.
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