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Inter'den Sheriff deplasmanında net skor: 3-1!

04.11.2021 01:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında Inter, deplasmanda Sheriff Tiraspol'ü 3-1 mağlup etti ve puanını 7'ye yükseltti.

Inter'den Sheriff deplasmanında net skor: 3-1!

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta karşılaşmasında Sheriff Tiraspol, Inter'i konuk etti.

Sheriff Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Inter'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Brozovic, 66. dakikada Milan Skriniar ve 82. dakikada Alexis Sanchez kaydetti. Sheriff'in tek sayısı 90+2. dakikada Traore'den geldi.

Bu sonucun ardından Inter, puanını 7'ye yükseltti ve 2. sıraya yükseldi. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Sheriff ise 6 puanla 3. sırada yer aldı.

Inter, 5. hafta maçında Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. Sheriff ise Real Madrid'i konuk edecek.

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