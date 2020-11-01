Inter Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AC Milan forması giyen ve gösterdiği başarılı performansla birçok takımın transfer listesine giren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na bir takım daha talip oldu.
İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; FC Inter, Milan ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcuyu ücretsiz olarak kadrosuna katmayı düşünüyor.
Haberde, 26 yaşındaki futbolcunun önceliğinin Milan olduğu ve kulübüyle olan görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Öte yandan oyuncuyu takip eden takımlar arasında İngiliz devi Manchester United'da bulunuyor. Bilindiği üzere Hakan Çalhanoğlu, sezon başında Juventus'tan gelen teklifi de reddetmişti.
Bu sezon 8 karşılaşmada sahaya çıkan Çalhanoğlu, 4 gol ve 4 asist kaydetti.
(AJANSSPOR)
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