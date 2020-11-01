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Inter Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde

İTALYA HABERLERİ  | 01.11.2020 12:24 | Son Güncelleme

İtalya Ligi takımlarından Inter, Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nu transfer listesine aldı.

Inter Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AC Milan forması giyen ve gösterdiği başarılı performansla birçok takımın transfer listesine giren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na bir takım daha talip oldu.

INTER LİSTESİNE ALDI

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; FC Inter, Milan ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcuyu ücretsiz olarak kadrosuna katmayı düşünüyor.

HAKAN'IN ÖNCELİĞİ MİLAN

Haberde, 26 yaşındaki futbolcunun önceliğinin Milan olduğu ve kulübüyle olan görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Öte yandan oyuncuyu takip eden takımlar arasında İngiliz devi Manchester United'da bulunuyor. Bilindiği üzere Hakan Çalhanoğlu, sezon başında Juventus'tan gelen teklifi de reddetmişti.

4 GOL 4 ASİST

Bu sezon 8 karşılaşmada sahaya çıkan Çalhanoğlu, 4 gol ve 4 asist kaydetti.

(AJANSSPOR)

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