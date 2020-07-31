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İnter Messi için seferberlik ilan etti

İTALYA HABERLERİ  | 31.07.2020 17:23 | Son Güncelleme

İtalya'nın La Gazzetta dello Sport gazetesi, Inter'in Lionel Messi hayalini gerçekleştirmek adına astronomik bir yıllık maaşı ödemeye hazır olduğunu yazdı.

İnter Messi için seferberlik ilan etti

Gazete, Barcelona Kulübü ile kontratı gelecek sezon sonu sona erecek olan Messi için Inter'in yıldız oyuncuyu ikna etmek adına tüm fedakarlığı yapacağını belirtti.

Haberde Serie A kulübünün Messi için tekif edeceği maaş tutarının dört yıl için 260 milyon euro olduğu yer aldı.

Bu ücret İtalya liginin en çok kazanan futbolcusu Ronaldo'nun gelirinden de fazla.

Öte yandan İspanyol kaynaklar Messi'nin Barcelona'da kalacağına kesin gözüyle bakıyor.

Inter için bir başka transfer hedefi ise Tottenham Hotspur'un ile beklediği gibi bir sezon geçirmeyen Tanguy Ndombele.

Jose Mourinho'nun gelmesi ile yedek kulübesine mahkum kalan orta saha oyuncusu için Inter; Marcelo Brozovic, Milan Skriniar ve Mourinho'nun uzun yıllardır gözdesi olan Ivan Perisic'ten birini takasta kullanmak istiyor.

Alexis Sanchez'in bonservisini de almak isteyen Inter'in bu yazki bir başka hedefi ise sol kanat beki transfer etmek.


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