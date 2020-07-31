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Inter Miami'nin ilk hedefi Falcao değil Luis Suarez!

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.07.2020 13:00 | Son Güncelleme

Galatasaray'dan Falcao'yu gündemine aldığı iddia edilen Inter Miami'nin ilk hedefinin Luis Suarez olduğu kaydedildi.

Inter Miami'nin ilk hedefi Falcao değil Luis Suarez!

Galatasaray'da sakatlıklarla geçen bir sezonun ardındna MLS takımlarından Inter Miami'nin transfer hedeflerinden biri olduğu ortaya çıkan Radamel Falcao'nun yoluna Luis Suarez çıktı.

Mundo Deportivo, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin Barcelona'dan Luis Suarez'i transfer etmek için girişimlerde bulunduğunu yazdı.

33 yaşındaki Suarez'in gelecek sezon bitecek sözleşmesinin sonuna kadar ayrılmak istemediği, hatta kontratını uzatmaya da sıcak baktığı ancak teklifin de cezbedici olduğu ifade edildi.

Luis Suarez, 6 sezonluk Barcelona kariyerinde 281 maçta 196 gol ve 109 asistlik harika bir performans sergiledi.


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