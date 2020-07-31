Inter Miami'nin ilk hedefi Falcao değil Luis Suarez!

Galatasaray'da sakatlıklarla geçen bir sezonun ardındna MLS takımlarından Inter Miami'nin transfer hedeflerinden biri olduğu ortaya çıkan Radamel Falcao'nun yoluna Luis Suarez çıktı.
Mundo Deportivo, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin Barcelona'dan Luis Suarez'i transfer etmek için girişimlerde bulunduğunu yazdı.
33 yaşındaki Suarez'in gelecek sezon bitecek sözleşmesinin sonuna kadar ayrılmak istemediği, hatta kontratını uzatmaya da sıcak baktığı ancak teklifin de cezbedici olduğu ifade edildi.
Luis Suarez, 6 sezonluk Barcelona kariyerinde 281 maçta 196 gol ve 109 asistlik harika bir performans sergiledi.
Yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor!
Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor!
Abdullah Avcı'nın yeni takımı açıklandı!
Ahmet Ağaoğlu'dan CAS kararına sert tepki
İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri!
Juventus'tan Pirlo'ya sürpriz görev
F.Bahçe Alanyasporlu yıldızı istiyor!
Transferi bitti! 2 yıllık imza...
Hakan Çalhanoğlu,12 yıllık rekoru kırdı
F.Bahçe'ye Süper Lig'den yeni golcü!
Altay'da Koşukavak ile yollar ayrıldı
Xavi Hernandez koronavirüsü atlattı
Altınordu, futbol okulu sayısını 141’e çıkarttı
Okuyucu Yorumları 0 yorum