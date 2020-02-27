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İnternet üzerinden sattığı ipleri göndermedi, 5 yıl hapis cezası yedi

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.02.2020 15:31 | Son Güncelleme

Kayseri’de internetten sattığı iplerin parasını alıp, ipleri göndermeyen şahsa ’Dolandırıcılık’ suçundan 5 yıl hapis ve 12 bin TL para cezası verildi.Kayseri’de yaşayan H.Ö., bir internet sitesinde gördüğü 20 kutu balya ip almak için sipariş verdi.

Kayseri’de internetten sattığı iplerin parasını alıp, ipleri göndermeyen şahsa ’Dolandırıcılık’ suçundan 5 yıl hapis ve 12 bin TL para cezası verildi.
Kayseri’de yaşayan H.Ö., bir internet sitesinde gördüğü 20 kutu balya ip almak için sipariş verdi. 20 bin TL ödeme gerçekleştiren H.Ö., bir süre sonra ipler gelmeyince dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu. H.Ö.’nün parayı yatırdığı hesabın H.K.’ye ait olduğu belirlendi.
Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, mağdur H.Ö. ile tutuksuz sanık H.K. katılmadı. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda tutuksuz sanık H.K.’ye ’Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 5 yıl hapis ve 12 bin TL adli para cezası verdi.

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