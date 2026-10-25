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Interpol peşindeydi! Milli futbolcu, torbacı çıktı: İstanbul'da yakalandı

Moğolistan Premier Ligi’nde forma giyen ve milli takımda da görev alan Odbayar Odgonbat, futbol kariyerini sonlandırmasının ardından uyuşturucu sevkiyatı iddiasıyla gündeme geldi. Interpol tarafından arandığı belirtilen Odgonbat ve sevgilisi, İstanbul Sarıyer’de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Interpol peşindeydi! Milli futbolcu, torbacı çıktı: İstanbul'da yakalandı
Cevdet Berker İşleyen

Moğolistan Premier Ligi'nde forma giyen ve milli takımda da görev alan Odbayar Odgonbat hakkında dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

Futbol kariyerini noktalayan Odgonbat'ın, sevgilisi Mandukhai Dashdemberel ile birlikte uluslararası uyuşturucu sevkiyatına karıştığı öne sürüldü. İki şüphelinin İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirildi.

İSTANBUL'DA LÜKS SİTEYE OPERASYON

Gazeteci İhsan Yalçın'ın aktardığı bilgilere göre, haklarında yürütülen soruşturma kapsamında ülkelerinde yakalanma ihtimalleri bulunan Odbayar Odgonbat ve sevgilisi Mandukhai Dashdemberel, Türkiye'ye geldi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki lüks bir sitede kaldıkları belirlenen iki şüpheli için sabah saatlerinde harekete geçildi. Düzenlenen operasyon sonucunda Odgonbat ve Dashdemberel gözaltına alındı.

Interpol peşindeydi! Milli futbolcu, torbacı çıktı: İstanbul da yakalandı 1

INTERPOL TARAFINDAN ARANIYORLARDI

Odbayar Odgonbat'ın uluslararası uyuşturucu sevkiyatı iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirtildi. Sevgilisi Mandukhai Dashdemberel hakkında ise mavi bülten bulunduğu ifade edildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla yakalanan iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Moğolistan milli takım
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