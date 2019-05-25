SPOR

İpek Soylu, Tayland'da şampiyon oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 25.05.2019 15:20 | Son Güncelleme

Milli tenisçi İpek Soylu, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Tayland'da düzenlenen turnuvada Bulgar partneri Aleksandrina Naydenova ile birlikte çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

İpek Soylu, Tayland'da şampiyon oldu

Milli tenisçi İpek Soylu, Tayland'da çiftler şampiyonluğuna uzandı. Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Tayland'ın Nonthaburi kentinde gerçekleşen 25 bir dolan ödüllü turnuvanın çift kadınlar finalinde 3 numaralı seribaşı olarak mücadele eden İpek Soylu-Aleksandrina Naydenova ikilisi, Japonya'dan turnuvaya katılan 2 numaralı seribaşları Haruka Kaji-Risa Ozaki çiftiyle karşı karşıya geldi.

Soylu-Aleksandrina ikilisi, final karşılaşmasını 6-1 ve 6-3'lük setlerle kazanarak şampiyonluğa uzanmayı başardı. Soylu önümüzdeki hafta yine Tayland'da düzenlenecek olan ITF Pro Circuit 1 Presented by SAT turnuvasında boy gösterecek.

409

12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı
Nadal tarihe geçmek istiyorNadal tarihe geçmek istiyor
Monaco'da Formula 1 heyecanıMonaco'da Formula 1 heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tayland Aleksandrina Naydenova

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Emre'den sonra Mert Günok da yuvaya dönüyor

Emre'den sonra Mert Günok da yuvaya dönüyor

Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması

Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Ve Babel açıkladı! İşte anlaşmanın detayları

Ve Babel açıkladı! İşte anlaşmanın detayları

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Galatasaray'ın yeni forması internete sızdı

Galatasaray'ın yeni forması internete sızdı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ramil Guliyev'den altın madalya

Ramil Guliyev'den altın madalya

Muaythai Milli Takım seçmesi Tatvan'da tamamlandı

Muaythai Milli Takım seçmesi Tatvan'da tamamlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İpek Soylu, Tayland'da şampiyon oldu

İpek Soylu, şampiyon oldu

Nadal, Fransa 'toprak'larında tarihe geçmek istiyor

Nadal tarihe geçmek istiyor

Formula 1'de heyecan Monaco'da sürecek

Monaco'da Formula 1 heyecanı

Fransa Açık'ta ana tablo kuraları çekildi

Fransa Açık'ta kuralar çekildi

Futbol: TFF 3. Lig play-off finali

Futbol: TFF 3. Lig play-off finali

Başkentte yeniden derbi heyecanı

Başkentte yeniden derbi heyecanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.