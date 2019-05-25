İpek Soylu, Tayland'da şampiyon oldu

Milli tenisçi İpek Soylu, Tayland'da çiftler şampiyonluğuna uzandı. Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Tayland'ın Nonthaburi kentinde gerçekleşen 25 bir dolan ödüllü turnuvanın çift kadınlar finalinde 3 numaralı seribaşı olarak mücadele eden İpek Soylu-Aleksandrina Naydenova ikilisi, Japonya'dan turnuvaya katılan 2 numaralı seribaşları Haruka Kaji-Risa Ozaki çiftiyle karşı karşıya geldi.

Soylu-Aleksandrina ikilisi, final karşılaşmasını 6-1 ve 6-3'lük setlerle kazanarak şampiyonluğa uzanmayı başardı. Soylu önümüzdeki hafta yine Tayland'da düzenlenecek olan ITF Pro Circuit 1 Presented by SAT turnuvasında boy gösterecek.





