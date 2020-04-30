YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. İpekyolu Belediyesinden “Anneme Armağan Olsun” yarışması

İpekyolu Belediyesinden “Anneme Armağan Olsun” yarışması

VAN HABERLERİ  | 30.04.2020 17:05 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşların daha verimli ve keyifli vakit geçirebilmesi için düzenlediği yarışmalara bir yenisini daha ekledi.Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Anneler Günü nedeniyle “Anneme Armağan Olsun” adlı bir yarışma düzenliyor.

İpekyolu Belediyesinden “Anneme Armağan Olsun” yarışması

Van’ın İpekyolu Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşların daha verimli ve keyifli vakit geçirebilmesi için düzenlediği yarışmalara bir yenisini daha ekledi.
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Anneler Günü nedeniyle “Anneme Armağan Olsun” adlı bir yarışma düzenliyor. İl genelinde düzenlenen “Anne” temalı yarışmaya katılmak isteyen vatandaşların hazırladıkları şiir, anı, şarkı veya videolarını 30 Nisan ile 9 Mayıs tarihleri arasında www.ipekyolu.bel.tr/yarisma_basvuru adresine yollayarak başvuruda bulunabilecekleri belirtildi. Belediyede çalışan annelerden oluşturulan jüri değerlendirme kurulunun yapacağı değerlendirme sonucunun 11 Mayıs tarihinde açıklayacağı bildirildi.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Varlıklarıyla her zaman güç bulduğumuz annelerimiz yaşam boyu yol göstericimiz olmuştur. Emeği sevgiye, umudu gerçeğe dönüştüren annelerimiz her zaman hoşgörünün, fedakârlığın, sevginin ve sabrın sınırsız kaynağı olmuştur. Zor günler geçirdiğimiz bugünlerde belediyemizde çalışan annelerimizden oluşan jüri üyelerimizin değerlendireceği ‘Anneme Armağan Olsun’ yarışması ile annenize karşı duygularınızı anlatan şiir, anı, şarkı gibi videoları çekmek sizden, annelerinize hediye bizden” dedi.
Yarışmada birinciliği elde edene yarım, ikinciliği elde edene çeyrek altın ve üçüncülüğü elde edene ise sürpriz hediye verileceği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Bölgede en fazla araç Malatya’da

Bölgede en fazla araç Malatya’da

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi

Eşi ve kendisi koronavirüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı

Eşi ve kendisi koronavirüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı

15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı

15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı

Van Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
03:31
Sabah
05:03
Öğle
12:09
İkindi
15:56
Akşam
19:04
Yatsı
20:30

Van Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Altınbaşak Eczanesi
Ipekyolu
Gültepe Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli Perihanoğlu Eczanesi
Ipekyolu
Yıldız Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
Edremit
Kayran Eczanesi
Edremit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Van Milletvekili Arvas: “Yaklaşık 100 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz”

Van Milletvekili Arvas: “Yaklaşık 100 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz”

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Van Büyükşehir Belediyesinden Ramazan denetimi

Van Büyükşehir Belediyesinden Ramazan denetimi

Ağaçlık bölgede korkutan yangın

Ağaçlık bölgede korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.