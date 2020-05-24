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İpekyolu belediyesinden bayram kutlaması

VAN HABERLERİ  | 24.05.2020 15:05 | Son Güncelleme

Van merkez İpekyolu Belediyesi, bu bayram sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle ilçede bulunan vatandaşlara bayram ziyareti gerçekleştirdi.İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ziyaretlere katılan Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Nurses, ilçe de bulunan evleri, görevde olan kolluk kuvvetlerini ve hastanede görev yapan çalışanları ziyaret ederek bayramlarını kutlayıp bayram şekeri ikram etti.

Van merkez İpekyolu Belediyesi, bu bayram sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle ilçede bulunan vatandaşlara bayram ziyareti gerçekleştirdi.
İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ziyaretlere katılan Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Nurses, ilçe de bulunan evleri, görevde olan kolluk kuvvetlerini ve hastanede görev yapan çalışanları ziyaret ederek bayramlarını kutlayıp bayram şekeri ikram etti. Ekipler, salgın dolayısıyla sosyal mesafenin önem kazandığı, bu zorlu süreçte ayrı kalınsa da gönüllerin bir olduğu Ramazan Bayramı’nda özellikle paylaşma dayanışma ve birlik duygusunun zirve yaptığı müstesna günlerde ilgiye şefkate ihtiyacı olan yaşlılarımızı da unutmayarak evlerinde ziyaret edip dualarını aldılar. Vatandaşlar İpekyolu Belediyesi’nin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’a teşekkürlerini ilettiler.

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