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İpekyolu Belediyesinden “hayalimdeki çevre” konulu resim yarışması

VAN HABERLERİ  | 03.04.2020 16:27 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle “EvdeKalHayalEt” sloganıyla evlerinde zaman geçiren çocuklara yönelik etkinliklerine devam ediyor.İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili Sinan Aslan’ın talimatları doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görünen korona virüs salgının yayılımını engellemek için evlerinden çıkmayan çocuklara yönelik #EvdeKalHayalEt sloganıyla “Hayalimdeki Çevre” konulu sürpriz ödüllü resim yarışması düzenlendiği belirtildi.

İpekyolu Belediyesinden “hayalimdeki çevre” konulu resim yarışması

Van’ın İpekyolu Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle “EvdeKalHayalEt” sloganıyla evlerinde zaman geçiren çocuklara yönelik etkinliklerine devam ediyor.
İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili Sinan Aslan’ın talimatları doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görünen korona virüs salgının yayılımını engellemek için evlerinden çıkmayan çocuklara yönelik #EvdeKalHayalEt sloganıyla “Hayalimdeki Çevre” konulu sürpriz ödüllü resim yarışması düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “6 ile 10 yaşları arasındaki çocukların katılabileceği yarışmaya, yarışmacılar hayal ederek çizdikleri resimlerinin net görünen 3 fotoğrafını, resmi çizen çocuğun adı, soyadı, açık adresi, veli adı, soyadı ve iletişim bilgileriyle birlikte 3 Nisan ile 20 Nisan tarihleri arasında cevrekoruma@ipekyolu.bel.tr mail adresine yollayarak katılabilirler.
20 Nisan’da son bulacak başvurularda gelen resimler, İpekyolu Belediyesi bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirerek dereceye giren 3 kişiye sürpriz ödüller verilecek, ayrıca yarışmaya katılan diğer çocuklara da teselli hediyeleri verilecektir” denildi.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan ise, “İpekyolu Belediyesi olarak bizler vatandaşlarımızın evlerinden çıkmayarak katılım sağlayacağı bu tür etkinliklere önem veriyoruz. Böylelikle hem vatandaşlarımızın dışarı çıkmamalarından dolayı evde sıkılmamalarını sağlamış oluyoruz, hem de virüs ile mücadelede etkin bir rol oynamış oluyoruz. Bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın da kurallara uyup evlerinde kalarak virüsün yayılımını engellemek için bizlere destek vermelerini önemle rica ediyoruz” dedi.

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