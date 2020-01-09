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  4. İpekyolu Belediyesinden kadınlara yönelik eğitim çalışması

İpekyolu Belediyesinden kadınlara yönelik eğitim çalışması

VAN HABERLERİ  | 09.01.2020 13:35 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi Kadın Politikaları Müdürlüğü, ilçe genelindeki mahallelerde “İpek Kadınlara İpek Hizmetler Yakışır” sloganıyla kadınlara yönelik eğitimler düzenlemeye başladı.İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, muhtarlar aracılığıyla mahallelerdeki tüm kadınların davet edildiği eğitimlerin, her çarşamba farklı bir mahallede öğleden sonra Kadın Politikaları Müdürü Dr.

Van’ın İpekyolu Belediyesi Kadın Politikaları Müdürlüğü, ilçe genelindeki mahallelerde “İpek Kadınlara İpek Hizmetler Yakışır” sloganıyla kadınlara yönelik eğitimler düzenlemeye başladı.
İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, muhtarlar aracılığıyla mahallelerdeki tüm kadınların davet edildiği eğitimlerin, her çarşamba farklı bir mahallede öğleden sonra Kadın Politikaları Müdürü Dr. Semra Gümüş ve eğitim ekibi tarafından verileceği belirtildi. Açıklamada, “Eğitimlerimizin ilki Kevenli Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarımıza verildi. Eğitimde ‘üreme sağlığı ve kanser taraması, ağız diş taramaları, diyabet, hipertansiyon, ruh sağlığı’ gibi konular ele alındı. Verilen eğitimden sonra hamile ve yeni doğum yapan kadınlara, içerisinde yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçları olan bebek bakım çantalarının dağıtımı yapıldı. İpekyolu Belediyesi, kadınlarımızın yaşam ortamlarının iyileştirilmesi ve koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi amacıyla yürüttüğü eğitimlerine devam ederek tüm kadınlarımıza ulaşmayı hedefliyor” denildi.

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