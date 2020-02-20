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İpekyolu’nda “Yetenekleriniz Başarıya Dönüşsün” projesi

VAN HABERLERİ  | 20.02.2020 15:38 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün hayata geçirdiği “Yeteneklerinizi Başarıya Dönüştürüyoruz” projesi kapsamında ilk ve orta dereceli okullarda yetenek taraması başlatıldı.İpekyolu Belediyesi, “Yeteneğinizi Başarıya Dönüştürüyoruz” projesi kapsamında gençlerin, sportif yeteneklerini ölçme ve spora yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla her branştan takım oluşturmak için tecrübeli eğitmenler eşliğinde ülke sporuna genç ve yetenekli bireyler kazandırmayı hedefliyor.

Van’ın İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün hayata geçirdiği “Yeteneklerinizi Başarıya Dönüştürüyoruz” projesi kapsamında ilk ve orta dereceli okullarda yetenek taraması başlatıldı.
İpekyolu Belediyesi, “Yeteneğinizi Başarıya Dönüştürüyoruz” projesi kapsamında gençlerin, sportif yeteneklerini ölçme ve spora yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla her branştan takım oluşturmak için tecrübeli eğitmenler eşliğinde ülke sporuna genç ve yetenekli bireyler kazandırmayı hedefliyor. Bu amaçla bugün Sempaş Ortaokulu, Bostaniçi Anadolu Lisesi ve Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki öğrencilerle bir araya gelen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü personelleri, spora ilgi duyan ve bu alanda yeteneklerine güvenen öğrencilerin kayıtlarını almaya başladı.
İpekyolu Belediyesi, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, potansiyellerinin tam anlamıyla ortaya çıkarabilecekleri zemini hazırlamak ve sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını sağlamak, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek milli sporcular yetiştirmek ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla sportif faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

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