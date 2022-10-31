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Ipswich Town-Charlton Athletic maçı dünya futbol tarihine geçti! İzleyenler bile inanamadı... Uzatma dakikalarında 4 gol

31.10.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de üçüncü lige seviyesinde sayılan 'League One'ın 17. hafta mücadelesinde zirve mücadelesi veren ekiplerden Ipswich Town, Charlton Athletic'e konuk oldu. 90 dakikasına gelindiğinde 2-2 berabere olan karşılaşmanın 90+9. dakikasında skor 4-4'e gelirken, karşılaşma dünya futbol tarihine geçti.

Ipswich Town-Charlton Athletic maçı dünya futbol tarihine geçti! İzleyenler bile inanamadı... Uzatma dakikalarında 4 gol

Futbolun beşiği olarak nitelendirilen İngiltere'de, üçüncü lig mücadelesinde Ipswich Town deplasmanda Charlton Athletic ile karşı karşıya geldi. Mücadele 4-4 beraberlikle sona ererken, karşılaşma uzun yıllar unutulmayacak bir mücadeleye sahne oldu.

Gol perdesi ilk yarının son anlarında açılırken Edmundson konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Ipswich Town 52'de Tyreece John-Jules ile farkı 2'ye çıkardı. Charlton Athletic 63'te Rak-Sakyi ile farkı 1'e indirirken 76'da sahne alan Albie Morgan skora dengeyi getirdi.

UZATMALARDA 4 GOL OLDU!

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Mücadelenin uzatma dakikalarında ise tarihi anlar yaşandı ve 4 gol oldu.

90+1. Dakikada Freddie Ladapo ceza sahasının dışından yaptığı vuruşla Ipswich Town'u yeniden öne geçirdi.

90+4'te ise bu kez Sam Morsy sahne aldı ve sağ köşeden Dominic Ball'ın pasında farkı 2'ye çıkardı.

90+6'da Charlton Athletic'te Terell Thomas sahne aldı ve farkı 1'e indirdi.

90+9'da ise George Dobson maçın sonucunu söyledi: 4-4.

Mücadelenin ardından konuşan Ipswich Town menajeri Kieran McKenna 4-2'den 2 puan bırakmalarını "hayal kırıklığı ve öfke" olarak değerlendirdi.


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