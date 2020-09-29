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Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Temelli'nin cenazesi törenle memleketine uğurlandı

HAKKARİ HABERLERİ  | 29.09.2020 10:05 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Temelli'nin cenazesi törenle memleketine uğurlandı

HAKKARİ (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli için tören düzenlendi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Temelli'nin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helikoptere konulan Temelli'nin naaşı, memleketi Mardin'e uğurlandı.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, polis ve askerler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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