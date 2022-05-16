MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Derici'den kendisine ihanet eden Cem Belevi hakkında olay sözler!

İrem Derici'den kendisine ihanet eden Cem Belevi hakkında olay sözler!

16.05.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisine ihanet eden Cem Belevi'ye 'çeyrek popçu' diyen İrem Derici, önceki akşam sahne aldığı mekanda, eski sevgilisi için 'iblis' yakıştırması yaptı. Aşka küsmediğini de dile getiren Derici, konserinde çıkan olaylar yüzünden sahneden erken inmek zorunda kaldı.

İrem Derici'den kendisine ihanet eden Cem Belevi hakkında olay sözler!

Kendisine ihanet eden Cem Belevi'ye 'çeyrek popçu' lakabı takan İrem Derici, önceki akşam da eski sevgilisi için 'iblis' yakıştırması yaptı. Derici aşka küsmediğinin de altını çizdi.

Cem Belevi’nin ihanetiyle sarsılan İrem Derici'den 'yıkılmadım ayaktayım' pozu!

İrem Derici, önceki akşam Sultangazi'deki konseri öncesi kendisine ihanet eden Cem Belevi hakkında son kez konuştu. "Benim kalbim böyle mevzular için biraz minnoş" diyen popçuya, eski sevgilisinin kendisi için sarf ettiği "Mağdur edebiyatı yapıyor" sözleri soruldu.

Cem Belevi’nin ihanetiyle sarsılan İrem Derici'den 'yıkılmadım ayaktayım' pozu!

"Edebiyattan konuşacaksak, bu hafta kendisinin birçok edebi eseri ortaya çıktı" diyen İrem Derici, ekledi:

İREM DERİCİ 2

"MESELA 'KARDEŞ ÜLKE DİLBERİ"

"İsim verelim... Mesela 'kardeş ülke dilberi', başka bir eseri 'komşu kızı', bir başka eseri 'insan kandırma sanatı'... Çok da okundu."

Cem Belevi’nin ihanetiyle sarsılan İrem Derici'den 'yıkılmadım ayaktayım' pozu!

Aşka küsmediğinin de altını çizen ünlü popçu, şu cümlesiyle de Cem Belevi'ye eski sevgilisine tepkisi gösterdi.

dericiii

"İBLİSLİĞİNİ BÜTÜN ERKEK MİLLETİNE..."

"Buradan söylüyorum. Aşka küsmedim. Köpek gibi sevmeye ve insanlara inanmaya devam edeceğim. Çünkü bir kişinin iblisliğini bütün erkek milletine atmak olmaz."

t25_irem-dericiden-gulduren-a-324
Konser sırasında kalabalık iki grubun tartışarak kavga etmesi üzerine, İrem Derici sahneden ayrılmak zorunda kaldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Gönül Dağı'nın Meryem'inden mini etekli poz! "Sen neymişsin kız Meryem"Gönül Dağı'nın Meryem'inden mini etekli poz! "Sen neymişsin kız Meryem"
Demet Özdemir iç çamaşırsız pozuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!Demet Özdemir iç çamaşırsız pozuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!
Anahtar Kelimeler:
Cem Belevi İrem Derici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkutan açıklama: Yanmayı durdurmak imkansız

Korkutan açıklama: Yanmayı durdurmak imkansız

İsveç'ten flaş Türkiye kararı! NATO üyeliği için kritik hamle

İsveç'ten flaş Türkiye kararı! NATO üyeliği için kritik hamle

Kendi kalesine şut çekti ve topu ağlara gönderdi!

Kendi kalesine şut çekti ve topu ağlara gönderdi!

Türkiye'nin en büyüğü olacak! İş makineleri alana getirildi

Türkiye'nin en büyüğü olacak! İş makineleri alana getirildi

Son dakikalarda ilginç olay! 90+3'te...

Son dakikalarda ilginç olay! 90+3'te...

Kimseye aldırış etmediler! Kameraya yakalandılar

Kimseye aldırış etmediler! Kameraya yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Önce hastanelik etti! Dayanamadı hastaneye götürdü

Önce hastanelik etti! Dayanamadı hastaneye götürdü

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Tesadüfün bu kadarı! Tek yumurta ikizleri aynı gün...

Tesadüfün bu kadarı! Tek yumurta ikizleri aynı gün...

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.