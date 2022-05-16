İrem Derici'den kendisine ihanet eden Cem Belevi hakkında olay sözler!

Kendisine ihanet eden Cem Belevi'ye 'çeyrek popçu' lakabı takan İrem Derici, önceki akşam da eski sevgilisi için 'iblis' yakıştırması yaptı. Derici aşka küsmediğinin de altını çizdi.

İrem Derici, önceki akşam Sultangazi'deki konseri öncesi kendisine ihanet eden Cem Belevi hakkında son kez konuştu. "Benim kalbim böyle mevzular için biraz minnoş" diyen popçuya, eski sevgilisinin kendisi için sarf ettiği "Mağdur edebiyatı yapıyor" sözleri soruldu.

"Edebiyattan konuşacaksak, bu hafta kendisinin birçok edebi eseri ortaya çıktı" diyen İrem Derici, ekledi:

"MESELA 'KARDEŞ ÜLKE DİLBERİ"

"İsim verelim... Mesela 'kardeş ülke dilberi', başka bir eseri 'komşu kızı', bir başka eseri 'insan kandırma sanatı'... Çok da okundu."

Aşka küsmediğinin de altını çizen ünlü popçu, şu cümlesiyle de Cem Belevi'ye eski sevgilisine tepkisi gösterdi.

"İBLİSLİĞİNİ BÜTÜN ERKEK MİLLETİNE..."

"Buradan söylüyorum. Aşka küsmedim. Köpek gibi sevmeye ve insanlara inanmaya devam edeceğim. Çünkü bir kişinin iblisliğini bütün erkek milletine atmak olmaz."



Konser sırasında kalabalık iki grubun tartışarak kavga etmesi üzerine, İrem Derici sahneden ayrılmak zorunda kaldı.



