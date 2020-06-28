İrfan Buz: Giresunspor maçına odaklandık

TFF 1. Lig’de Adanaspor galibiyetiyle moral bulan Bursaspor, 31’inci hafta mücadelesinde 30 Haziran Salı günü deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Bu mücadelenin hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde sürdüren Bursa temsilcisinde, teknik direktör İrfan Buz kritik mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Adanaspor karşısında alınan galibiyetten ötürü mutlu olduklarını dile getiren deneyimli teknik adam, özellikle sonucun kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti. Ligdeki durumlarının belli olduğuna işaret eden Buz, "Giresunspor maçına yüzde 100 üç puan için çıkmak durumundayız. Bu maçlar puan anlamında çok önemli. Eksiklerimiz var tabii ki, onları düzeltmek de zorundayız, futbolcu kardeşlerimiz taktiksel ve fiziksel durumlarını yerine getirmeye çalışıyorlar. Biz doğruların üzerine gideceğiz, tamamen Giresunspor maçına odaklandık" dedi.

Bursaspor’a gelişinin ardından çok telefon aldığını belirten Buz, "İnsanlar beni arıyor ancak cevap veremiyorum. Çünkü tamamen kalan 4 hafta konsantre oldum. Odaklanmak gerekiyor, yan etkenler sizleri her zaman sıkıntıya sokabilir. Çok bir şey söylemeden puanları almak zorundayız" diye konuştu.