SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. İrfan Can Kahveci'yi hiç böyle görmediniz! Sorulan o soruya verdiği cevap beğeni topladı

İrfan Can Kahveci'yi hiç böyle görmediniz! Sorulan o soruya verdiği cevap beğeni topladı

22.07.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, YouTube'da Mert Yüksektepe'nin kanalına konuk oldu. Kendisine sorulan soruları yanıtlayan İrfan Can Kahveci, hayranları için de kendi yaşantısından izler paylaşmış oldu. Kendisine sorulan ''Ezel mi Kurtlar Vadisi mi?'' sorusunda zorlanan İrfan Can, ''Kurtlar Vadisi'' cevabını verdi. Bu cevap sonrası Kurtlar Vadisi'ni sevenler İrfan Can'a beğeniler yağdırdı.

İrfan Can Kahveci'yi hiç böyle görmediniz! Sorulan o soruya verdiği cevap beğeni topladı
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından İrfan Can Kahveci, saha içinde olduğu kadar saha dışında da neşeli bir karaktere sahip olduğunu gösterdi. YouTube'da yayın yapan Mert Yüksektepe'nin kanalına konuk olan milli oyuncu, kendisine yöneltilen soruları içtenlikle cevapladı. En zorlandığı soruyu söyleyen İrfan Can Kahveci'nin cevabı videonun yorumlarında gündem olmayı başardı.

"EZEL Mİ KURTLAR VADİSİ Mİ?"

Screenshot_1

Kendisine sorulan birçok soru karşısında rahat cevaplar veren İrfan Can Kahveci, ''Ezel mi Kurtlar Vadisi mi?'' sorusunda takıldı. Biraz düşünen İrfan Can Kahveci, "Çok zor soru... Biraz düşünecek olursam Kurtlar Vadisi'ni seçerim" dedi. Bu cevap sonrasında videonun altına gönderilen yorumlarda Kurtlar Vadisi sevenler beğeni yağdırdı.

İŞTE BAZI SORULAR

i

En çok zorlandığın defans: Kimse yok.

Premier Lig mi La Liga mı?: Ben La Liga'da oynamak isterim ama Premier Lig daha zevkli.

Madrid mi Barcelona mı?: Madrid.

Inıesta mı Xavi mi?: Inıesta.

Ronaldinho mu Zidane mı?: Ronaldinho.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'de şok! 1.5 ay sahalardan uzak kalacakFenerbahçe'de şok! 1.5 ay sahalardan uzak kalacak
Fenerbahçe maçının ardından Türkiye gündemine oturdu!Fenerbahçe maçının ardından Türkiye gündemine oturdu!
Neuer'e cüzdanını geri verdi sonrasında isyan etti!Neuer'e cüzdanını geri verdi sonrasında isyan etti!
Anahtar Kelimeler:
youtube İrfan Can Kahveci fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı EYT derken sırada onlar var

Asgari ücret zammı EYT derken sırada onlar var

Diyarbakır'da hareketli anlar! Polis yolu kapattı

Diyarbakır'da hareketli anlar! Polis yolu kapattı

Galatasaray'dan yılın transferi! Eğer bu isim gelirse forma satışlarında patlama olur...

Galatasaray'dan yılın transferi! Eğer bu isim gelirse forma satışlarında patlama olur...

Fenerbahçe ve Galatasaray istemişti... Kariyerinde bir ilk olacak!

Fenerbahçe ve Galatasaray istemişti... Kariyerinde bir ilk olacak!

Sosyal medya fenomeni Paola Saulino'dan olay itiraf! ''400 kişiyle ilişkiye girdikten sonra...''

Sosyal medya fenomeni Paola Saulino'dan olay itiraf! ''400 kişiyle ilişkiye girdikten sonra...''

Bu paylaşımlar sosyal medyada viral oldu...

Bu paylaşımlar sosyal medyada viral oldu...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Şoke eden itiraf! Binlerce sterlin harcıyormuş

Şoke eden itiraf! Binlerce sterlin harcıyormuş

Akılalmaz olay! Önce karşısında çırılçıplak soyundu sonra...

Akılalmaz olay! Önce karşısında çırılçıplak soyundu sonra...

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Eve girenler dehşete düştü! Öldüğünü 2 yıl sonra fark ettiler

Eve girenler dehşete düştü! Öldüğünü 2 yıl sonra fark ettiler

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.