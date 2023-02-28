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Irina Shayk sadece sadece platform topuk ayakkabı giydi! Pozları olay oldu

28.02.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks moda markalarının aranan yüzü Rus model Irina Shayk, yeni İlkbahar 2023 Marc Jacobs kampanyasında çıplak poz verirken hayal gücüne çok az şey bıraktı. Model yalnızca bir çift ayakkabı giydi.

Irina Shayk sadece sadece platform topuk ayakkabı giydi! Pozları olay oldu

Rus model Irina Shayk yeni reklam pozlarıyla gündemde. 37 yaşındaki model, Kendall Jenner'ın da yer aldığı Tyrone Lebon tarafından çekilen yeni reklamların çarpıcı çekimlerinde fiziğini sergiledi.

Irina Shayk tanıtım için devasa topuklu ikonik çizmeler giymişti.

İddialı tarzıyla podyumların en dikkat çeken isimlerinden olan Shayk hayranlarından tam puan aldı.

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Son dönemde eski sevgilisi Bradley Cooper ile yeniden bir arada olduğu iddia edilen model, son yıllarda moda haftalarının ve lüks markaların en çok aradığı modellerden biri oldu.


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