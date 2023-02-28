Irina Shayk sadece sadece platform topuk ayakkabı giydi! Pozları olay oldu

Rus model Irina Shayk yeni reklam pozlarıyla gündemde. 37 yaşındaki model, Kendall Jenner'ın da yer aldığı Tyrone Lebon tarafından çekilen yeni reklamların çarpıcı çekimlerinde fiziğini sergiledi.

Irina Shayk tanıtım için devasa topuklu ikonik çizmeler giymişti.

İddialı tarzıyla podyumların en dikkat çeken isimlerinden olan Shayk hayranlarından tam puan aldı.

Son dönemde eski sevgilisi Bradley Cooper ile yeniden bir arada olduğu iddia edilen model, son yıllarda moda haftalarının ve lüks markaların en çok aradığı modellerden biri oldu.



