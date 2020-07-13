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İrlandalı turist, sesinden etkilendiği müezzinin ezan okuması için Kaymakamlığa dilekçe verdi

AYDIN HABERLERİ  | 13.07.2020 18:45 | Son Güncelleme

İrlandalı turist, sesinden etkilendiği müezzinin ezan okuması için Kaymakamlığa dilekçe verdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tatil yapan İrlandalı turist, sesinden etkilendiği müezzinin ezan okuması için Kaymakamlığa dilekçe verdi.

Tatil için 10 yıldır Kuşadası'na gelen Hilary Demdsey, Hanım Camisi'nde okunan ezandan çok etkilenince camiye gidip müezzinle tanıştı.

Ezanı okuyan Arif Ercan'ın başka camide görevli olduğunu öğrenen Demdsey, Kuşadası Kaymakamlığına dilekçe verdi.

Demdsey, dilekçesinde Ercan'ın Hanım Camisi'nde ezan okunmasını talep etti.

Dilekçede, "Hristiyanlar olarak Hanım Camisi'nde çalışan müezzin Arif Ercan'ın ezan okumasından ve yeteneğinden çok etkilendik. Onun ezanı okumasıyla ifade etme şekliyle derin bir bağ hissettik. Onun ezanı dinlettiren yeteneğinden çok etkilendik. Sorumlu kişilerden onun Hanım Camisi'ne atanmasını talep ederiz." ifadesi yer aldı.

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