İş adamlarından deprem bölgesi için anlamlı destek

Deprem bölgesine ilk günden itibaren desteklerini sürdüren iş kadını Sevim Aydın ve organizatör Mustafa Bozkurt bir araya gelerek depremzedelere bayram mesajı verdi. Yaşanan felaket dolayısıyla bayramın buruk geçirdiğini söyleyen Sevim Aydın, "Türkiye büyük bir devlet. Depremzede kardeşlerimizi devletimiz halkımız ve bizler yalnız bırakmayacağız. Yaşadıklarımızı ve deprem bölgesini hiç unutmayacağız. Bu bayram bizim için buruk. Bu bayram ülkemize deprem bölgesine mutluluk ve huzur getirsin. Ülkece birbirimize kenetlenip yaşanan acıları unutmadan, unutturmadan 7’den 77’ye tüm Türkiye tek yürek olarak acıları saracağız. Türkiye’nin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı kutlu olsun" dedi.

"ANNELERİNİ KAYBEDENLERE ANNE, BABASINI KAYBEDENLERE BABA, EVLADINI KAYBEDENLERE EVLAT OLALIM"

Bayramı deprem bölgesinde depremzede vatandaşlarla geçirmeye davet eden Mustafa Bozkurt ise "Acılarımız sevinçlerimiz bir. Annelerini kaybedenlere anne, babasını kaybedenlere baba, evladını kaybedenlere evlat olalım. Bir olalım birlik olalım, el ele verip deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza sahip çıkalım. Tüm İslam aleminin ve ülkemizin mübarek Ramazan Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

