YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. İş adamlarından deprem bölgesi için anlamlı destek

İş adamlarından deprem bölgesi için anlamlı destek

22.04.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organizatör Mustafa Bozkurt ve iş kadını Sevim Aydın depremzedelerin bayramını kutlayarak, vatandaşları deprem bölgesinde geçirmeye davet etti.

Deprem bölgesine ilk günden itibaren desteklerini sürdüren iş kadını Sevim Aydın ve organizatör Mustafa Bozkurt bir araya gelerek depremzedelere bayram mesajı verdi. Yaşanan felaket dolayısıyla bayramın buruk geçirdiğini söyleyen Sevim Aydın, "Türkiye büyük bir devlet. Depremzede kardeşlerimizi devletimiz halkımız ve bizler yalnız bırakmayacağız. Yaşadıklarımızı ve deprem bölgesini hiç unutmayacağız. Bu bayram bizim için buruk. Bu bayram ülkemize deprem bölgesine mutluluk ve huzur getirsin. Ülkece birbirimize kenetlenip yaşanan acıları unutmadan, unutturmadan 7’den 77’ye tüm Türkiye tek yürek olarak acıları saracağız. Türkiye’nin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı kutlu olsun" dedi.

"ANNELERİNİ KAYBEDENLERE ANNE, BABASINI KAYBEDENLERE BABA, EVLADINI KAYBEDENLERE EVLAT OLALIM"

Bayramı deprem bölgesinde depremzede vatandaşlarla geçirmeye davet eden Mustafa Bozkurt ise "Acılarımız sevinçlerimiz bir. Annelerini kaybedenlere anne, babasını kaybedenlere baba, evladını kaybedenlere evlat olalım. Bir olalım birlik olalım, el ele verip deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza sahip çıkalım. Tüm İslam aleminin ve ülkemizin mübarek Ramazan Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem bölgesi Adıyaman’da bayram namazında eller semaya kalktıDeprem bölgesi Adıyaman’da bayram namazında eller semaya kalktı
Bayramda Tokat’a gelen 4 kişilik aile trafik kazasında yaralandıBayramda Tokat’a gelen 4 kişilik aile trafik kazasında yaralandı
Ağrı'da oğlunun bıçakladığı kadın öldüAğrı'da oğlunun bıçakladığı kadın öldü
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 22 Nisan Cumartesi

İmsak
04:14
Sabah
05:42
Öğle
12:36
İkindi
16:19
Akşam
19:20
Yatsı
20:42

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Cumartesi

Flora eczanesi
Onikisubat
Sönmez eczanesi
Afsin
Hacettepe sevimli eczanesi
Goksun
Esma eczanesi
Onikisubat
Merkez eczanesi
Cagliyancerit
Asli eczanesi
Andirin
Dilara eczanesi
Onikisubat
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Tepki yağdı! Geleneksel 4 bin TL ödüllü kedi öldürme yarışması...

Tepki yağdı! Geleneksel 4 bin TL ödüllü kedi öldürme yarışması...

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.