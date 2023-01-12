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İş yerini kundaklayan 2 zanlı tutuklandı

12.01.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’in Araban ilçesinde tarım aletleri bayisinin deposunu kundakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Zanlıların iş yerini kundaklama anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Yangın, 8 Ocak 2022 günü Gaziantep’in Araban ilçesi Kale Mahallesi’ndeki tarım aletleri bayisi deposunda çıktı. İddiaya göre, Vakkas Karakuş isimli vatandaşa ait tarım malzemeleri ve traktör’ün bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hızla yayılan ve depoyu saran yangına müdahale etti. Çevrede yaşayan vatandaşlara da korku dolu anlar yaşatan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yaşanan olayın ardından çalışma yapan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayının şüphelilerinin L.U. ve M.K. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonla yakalandı. Yakalandıktan sonra tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslar tutuklandı.

Tutuklanan L.U. ve M.K. isimli şahısların iş yerini kundaklama anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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