Işıklı uyarı sistemiyle bisikletliler tünellerden güvenle geçiyor

GÜLSEM ADAM - Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Antalya'daki tünellerde hayata geçirilen "Tünelde Bisikletli Var" ışıklı uyarı sistemi sayesinde bisikletliler daha güvenli yolculuk yapıyor.

Pilot bölge olarak Antalya'da başlayan uygulamada, bisiklet sürücüsü tünele girmeden önce yol kenarındaki butona basıyor. Butona basılmasının ardından tünelde bisikletli olduğunu belirten ışıklı uyarı sistemi devreye giriyor. Tünel girişindeki yanıp sönen uyarı ışıklarını gören araç sürücüleri daha dikkatli ilerliyor.

Karayolları 13. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen, AA muhabirine, "Tünelde Bisikletli Var" ışıklı uyarı sisteminin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce geçen yıl hayata geçirildiğini söyledi.

Uygulamanın coğrafi yapısı, iklim şartları ve bisiklet kullanıcısının fazla olmasından dolayı pilot bölge olarak Antalya'da başladığını belirten Gülşen, "Muğla, Isparta ve Burdur'u Antalya'ya bağlayan toplam 11 tünelde ışıklı uyarı sistemi var." dedi

Gülşen, tünellerdeki bisikletlilerin can güvenliğini artırmak için uygulamanın hayata geçirdiğini kaydetti.

Bisiklet sürücülerinden uyarı sistemiyle ilgili olumlu geri dönüşler aldıklarını aktaran Gülşen, "Bisikletseverler sosyal medya aracılığıyla 'Tünelde Bisikletli Var' uyarı sistemiyle ilgili memnuniyetlerini dile getiriyor. Olumlu geri dönüşler dolayısıyla bisiklet kullanımı yaygın diğer tünellerde de uyarı sistemini kuracağız. Bisiklet sürücüleri yayalar gibi korumasız yol kullanıcıları. Bu nedenle diğer araç sürücülerinin seyahat sırasında tünel girişlerinde bulunan uyarı levhalara ve flaşörlere dikkat etmelerini istiyoruz." diye konuştu.

- Bisiklet sürücüleri uygulamadan memnun

Antalya Bisiklet Derneği Başkanı Osman Çakır da dernek üyeleriyle kullanmaya başladıkları sistemin faydalı olduğunu ifade etti.

Bisikletle tünele girmeden önce butona bastıklarını ve flaşörlerin yanıp sönmeye başladığını anlatan Çakır, şöyle devam etti:

"Karayolları Genel Müdürlüğünün biz bisikletliler için tünellerde uyarı sistemi kurması çok güzel. Sistem sayesinde bisikletliler tünelden daha güvenli geçiş sağlıyor. Uyarı sistemiyle ilgili farkındalık oluşturmak gerekir. Biz iki teker sürücülerinin kaportaları yok, bizim kaportamız bedenimiz. Diğer sürücülerin de ışıklı uyarı tabelasına dikkat etmesini istiyoruz."

Hüseyin Özbaz da yıllardır bisiklet kullandığını ve Kemer tünelinden birçok kez bisikletiyle geçtiğini söyledi.

Butona bastıktan sonra bisikletiyle tünelden artık daha rahat geçtiğini dile getiren Özbaz, "Kemer tünelinden uyarı sistemi kurulduktan sonra en az 10 defa geçtim. Işıklı uyarı bizim için çok iyi oldu. Biz bisikletliler uygulamadan çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

