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Işıl Reçber'den Rüştü Reçber açıklaması: 1 saniye dahi göremiyorum

FUTBOL HABERLERİ  | 02.04.2020 17:54 | Son Güncelleme

Türk futbolunun efsane kalecisi Rüştü Reçber'in koronavirus (Kovid-19) tedavisi devam ederken eşi Işıl Reçber, efsane kalecinin sağlık durumuna dair bilgiler verdi.

Işıl Reçber'den Rüştü Reçber açıklaması: 1 saniye dahi göremiyorum

Efsanevi milli kaleci Rüştü Reçber de koronavirüsüne yakalanırken 46 yaşındaki unutulmaz milli futbolcunun eşi Işıl Reçber, bugün çıkan yoğun bakımda haberlerini sosyal medyadan yaptığı açıklama ile yalanladı.

Işıl Reçber yaptığı açıklamada efsane eldiven Rüştü Reçber ile ilgili ‘Merak eden bizim için tedirgin olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Zor ve ağır günler,
Tedavimiz normal odada stabil şekilde devam ediyor, daha iyi olacağız inşallah
1sn dahi göremiyorum eşimi şu an ama biliyorum ki emin ellerde..
5 gün olmuş ben günleri saatleri hatırlamıyorum hasta olanları düşünün Allah hepsine güç versin,,
Bu dönemde testler PCR ve kan testi olarak yapılıyor.En saglıklısı kan testi orada taşıyıcı olanlar da çıkıyor.Bogaz ve burundan alınan örneklerde test yanlış sonuç verebiliyor,,
Var olan tüm grip ,soğuk algınlığı, zaturre bu virüsle bağlantılı şu an önemli olan virüs yükü ve nasıl atlatacagınız.Zaturre en sıkıntılı olanı çünkü akciğerlere inmiş oluyor artık,, burada da ilk sınavınızı virüsle akciğerde veriyorsunuz.Kronik hastalıklara, yaşa gelmeden önce ilk aşama ciğerlerde.Eşim sporcu, sigara kullanmıyor ve kendisine dikkat ediyor olmasına rağmen bu kadar sarsıldı.Sigara içenler için durum çok kritik.İçmeyin, bırakın vesile olsun..Allaha emanet olun.’ dedi.

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Anahtar Kelimeler:
rüştü reçber Işıl Reçber

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