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‘İşim Temiz Projesi’nde Antalya pilot bölge

27.01.2021 18:09 | Son Güncelleme:
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‘İşim Temiz Projesi’nde Antalya pilot bölge

Kadın girişimciler, pandemi döneminde mikro işletmeler için hijyen eğitim hareketini başlatıyor.

Kadın girişimciler, pandemi döneminde mikro işletmeler için hijyen eğitim hareketini başlatıyor. ‘İşim Temiz Projesi’ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Opet, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğinde start alıyor. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üst kurul üyelerinin katılımıyla Dünya Hijyen Günü’nde duyurusu yapılan ‘İşim Temiz Projesi’ için Antalya, Muğla, İzmir ve Muğla illeri pilot olarak seçildi.
Antalya’nın projenin pilot illerinden biri olmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirten TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Serap Kocaoğlu, “Projenin uygulanması ve yürütülmesi sürecinde kentimizdeki sektör temsilcileri, kurum ve kuruluşlar iş birliği içinde yol alarak projenin en fazla verimle sonuçlanmasını hedefliyorlar. Pandemi sürecinde önemi daha da artan hijyen odaklı bu değerli iş birliğinin kentimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Proje ile mikro işletmeler için hijyen odaklı eğitim programları oluşturarak tüm Türkiye’de temiz, hijyenik, sağlıklı hizmet sunan işletmelere sahip olmanın amaçlandığını belirten Kocaoğlu, “İşimiz Temiz Projesini, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu liderliğinde, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve OPET işbirliğiyle yürüteceğiz. Pandemiden en fazla hizmet sektörü etkilendi. Hizmet verenlerle hizmet alanlar arasındaki en önemli kriter pandemi döneminde daha da önem kazanan hijyen algısı oldu. Bu nedenle projenin pilot illerinden birisinin hizmet sektörünün yoğun olduğu Antalya olması çok değerli. Antalya’da edinilen tecrübe tüm Türkiye’ye de ışık olacaktır.” şeklinde konuştu.
İşimiz Temiz Projesi ile yıllık çalışan istihdamı 10 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri ise 3 milyon TL’yi aşmayan işletmelerin hijyen kapasitelerini arttırmak üzere hijyen odaklı eğitim programları oluşturulacağını söyleten Kocaoğlu, “Eğitim programları illerdeki Halk Eğitimi Merkezleri tarafından Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Platformu kanalıyla mikro işletmelerle buluşturulacak. Tüm tüketicilere hijyen ayrıcalığı ile hizmet farkındalığı sağlayacak olan proje hizmet sektörüne dahil olan; yeme-içme, konaklama ve ulaşım alanında faaliyet gösteren mikro işletmelerin öne çıkmalarına destek verilecek” diyerek sözlerini tamamladı.

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