YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. İşitme engelli öğrencilere ‘atölye evim’ projesi

İşitme engelli öğrencilere ‘atölye evim’ projesi

23.02.2021 14:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü ERBAP (Erzurum Başarıyı Arttırma Programı 2019-2023) kapsamında ‘Atölye Evim Projesi’ uzaktan eğitimle devam ediyor.Özel Eğitim Meslek Lisesi tarafından başlatılan ‘Atölye Evim Projesi’ ile işitme engelli öğrencilere yönelik farklı bir öğrenme ve üretme etkinliği deneyimi kazandırılması amaçlanıyor.

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü ERBAP (Erzurum Başarıyı Arttırma Programı 2019-2023) kapsamında ‘Atölye Evim Projesi’ uzaktan eğitimle devam ediyor.
Özel Eğitim Meslek Lisesi tarafından başlatılan ‘Atölye Evim Projesi’ ile işitme engelli öğrencilere yönelik farklı bir öğrenme ve üretme etkinliği deneyimi kazandırılması amaçlanıyor. Salgın sebebiyle okullarından uzak kalan öğrencilere uzaktan eğitim yoluyla farklı bir öğrenme ve üretme etkinliği deneyimi kazandırılması amaçlanan proje ile mesleki ve teknik eğitimin en önemli ayakları olan tasarım, proje ve uygulamalı eğitim öğretime aynı zamanda üretime geçirilerek öğrenciler gerçek malzeme ve materyallerle buluşturulacak.
Sadece tasarım ve projelendirme ile yetinmeyip uygulamalar da gerçekleştirecek olan ‘Atölye Evim Projesi’ ile ilgili bilgileri şu şekilde aktarıldı:
“Bu amaçla aslında yüz yüze eğitimde okul atölyesinde yaşayacakları deneyimleri öğrencilerin evlerinde yaşamaları planlanıyor. Öğrencilere iş parçalarının okul atölyelerinde ve gerçek ortamlarda canlı öğretilerek hazırlanan materyallerin daha sonra öğrenciler tarafından monte edilerek gerçeğe dönüşmesi sağlanacaktır. Sınıf düzeylerine de bakıldığında Yönetmelik gereği bu öğrencilerin işletmelerde haftanın üç günü bire bir uygulamalı eğitim almaları gerekmektedir. Bu dezavantajlı durumu öğrencilerin lehine çevirmek için farkındalık oluşturması amaçlanmaktadır. Projenin uygulanmasının ana temelini EBA canlı dersleri oluşturulurken bu amaçla haftalık ders programına uygun olarak EBA’da atanan canlı ders saatlerinde, teorik anlatımlar için evden, okuldaki sınıflardan, uygulamalar içinse yine okuldaki Mobilya ve İç Mekân Tasarımı atölyelerinden yararlanılacaktır. İş parçalarının kargo yoluyla öğrencilere ulaştırılmasından sonra da yine öğrencilerin evlerinde yapacakları çalışmalar EBA canlı ders uygulamasıyla yapılacaktır. İşlem basamaklarının yapılması bire bir uzaktan işaret dili anlatımıyla sağlanacak, gerekli durumlarda veliler ile telefon bağlantısı kurulacaktır. Öğrencilerin işitme engelli olmaları dolayısıyla EBA canlı dersler sırasında ya da diğer zamanlarda sosyal medya uygulamalarından önceki tecrübelerden hareketle destek alınacaktır. Öğrenci ve veliler ile sürekli iletişim halinde olunacaktır. Çok önemli anlatım ve uygulama çalışmalarının olduğu canlı dersler ve yapımı uzun sürebilen uygulama çalışmalarının video kaydı yapılarak zamanın daha iyi kullanılacağı projede ders dışı zamanlarda da öğrencileri destekleme ve güdüleme faaliyetleri sürdürülecektir. Atölyede yapılacak olan tüm makine ve el işçiliği uygulamaları öğrencilere canlı performansla aktarılacaktır. Bu amaçla ihtiyaç duyulan iş ve işlemler için önceden hazırlık yapılacaktır.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak
1/

Erzurum Namaz Vakitleri 23 Şubat Salı

İmsak
05:27
Sabah
06:50
Öğle
12:33
İkindi
15:36
Akşam
18:06
Yatsı
19:24

Erzurum Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Salı

Ağırman Eczanesi
Palandoken
Turan Eczanesi
Palandoken
Karaavcı Eczanesi
Yakutiye
Öznur Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Öztürk Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Merkez Eczanesi
Hinis
Fatıh Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

Diğer Haberler

Erzurumlu minik kardeşler, zorlu kış şartlarında yabani hayvanlar için atık ekmek topluyor

Erzurumlu minik kardeşler, zorlu kış şartlarında yabani hayvanlar için atık ekmek topluyor

Aziziye’den Erzurumspor’a hep destek, tam destek

Aziziye’den Erzurumspor’a hep destek, tam destek

Aziziye’den Erzurumspor’a hep destek, tam destek

Aziziye’den Erzurumspor’a hep destek, tam destek

Başkan Orhan’dan esnaf odalarına ziyaret

Başkan Orhan’dan esnaf odalarına ziyaret

Curling Süper Lig müsabakaları Erzurum'da başladı

Curling Süper Lig müsabakaları Erzurum'da başladı

Sunar’dan Milli Kayakçılara motivasyon desteği

Sunar’dan Milli Kayakçılara motivasyon desteği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.