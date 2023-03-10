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İskenderun'da depremler sonrası yağma, hırsızlık ve asayiş olaylarına karışan 7 şüpheli tutuklandı

10.03.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası jandarmanın sorumluluk alanında yağma, hırsızlık ve asayiş olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 42 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İskenderun Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince depremlerin ardından 24 olayda 42 şüphelinin yağma, hırsızlık ve asayiş suçlarına ilişkin yakalandığı duyuruldu.

Açıklamada, adliyeye sevk edilen bu kişilerden 7'sinin tutuklandığı, 8'inin adli kontrolle serbest bırakıldığı, 27'sinin tutuksuz yargılanmak üzere salıverildiği bildirildi.

Ayrıca, haklarında arama kararı bulunduğu gerekçesiyle yakalanan 12 kişiden 2'sinin cezaevine teslim edildiği, diğerlerinin adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, "Yürütülen çalışmalarda 10 gram kubar esrar, 35 gram metamfetamin, 2 sentetik uyuşturucu hap, içinde kubar esrar bulunan sarımlık sigara, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, kuru sıkıdan bozma tabanca ile tabancaya ait şarjör ve 3 mermi, 5 bin 100 lira, 19 sahte 100 liralık banknot, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 çalıntı motosiklet, 1 konteyner içinde 700 battaniye, 35 koli tuvalet kağıdı, 30 elektrikli ısıtıcı, 30 koli kuru gıda, 30 koli ıslak mendil, 140 paket bebek bezi ile çok sayıda çeşitli malzeme ele geçirildi." bilgisi verildi.

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Anahtar Kelimeler:
İskenderun asayiş jandarma

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