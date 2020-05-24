YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. İskenderun’dan Türkiye’ye bayram mesajı

İskenderun’dan Türkiye’ye bayram mesajı

HATAY HABERLERİ  | 24.05.2020 13:09 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde milletvekilleri, basın mensupları ve belediye başkanı, "Aramızda olsa da mesafe, kalplerimiz birlikte.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde milletvekilleri, basın mensupları ve belediye başkanı, "Aramızda olsa da mesafe, kalplerimiz birlikte. İyi Bayramlar Türkiye" yazılı pankart açarak bayram kutlaması yaptı.
İskenderun Gazeteciler Cemiyeti tarafından Millet Parkı’nda organize edilen bayramlaşma programında sosyal mesafe kurallarına uyularak hep birlikte Türkiye’ye bayram mesajı verildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında ilk kez Ramazan Bayramını evinde geçirecek olan vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çalışan gazeteciler
“Aramızda olsa da mesafe, kalplerimiz birlikte. İyi Bayramlar Türkiye” Yazılı pankart ve ay yıldızlı balonlar ile bayram mesaj yollandı.
Hatay Milletvekilleri Abdülkadir Özel, Suzan Şahin, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İGC Başkanı Veysel Cıncık, birer konuşma yaparak korona virüs tedbirleri kapsamında bu bayramı evlerinde geçirmek zorunda olan Türkiye’ye sıcak ve duygu yüklü mesaj yolladılar.
Bayramlaşmada bayram lokumu ikram edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptüGörüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptü
Hatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördüHatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Meteoroloji 3 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji 3 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı

İstanbul'da, Özel Harekat Polislerine hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da, Özel Harekat Polislerine hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

Süleymaniye'de hüzünlü bayram sabahı

Süleymaniye'de hüzünlü bayram sabahı

Baraj inşaatında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu

Baraj inşaatında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu

Çalıntı motosikletle sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüpheli yakalandı

Çalıntı motosikletle sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüpheli yakalandı

Tufanbeyli’de kadınların kömbe mesaisi

Tufanbeyli’de kadınların kömbe mesaisi

Hatay Namaz Vakitleri 24 Mayıs Pazar

İmsak
03:38
Sabah
05:16
Öğle
12:37
İkindi
16:26
Akşam
19:49
Yatsı
21:19

Hatay Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Pazar

Binnur Eczanesi
Antakya
Esra Eczanesi
Antakya
Kumsal Eczanesi
Antakya
Resat Eczanesi
Antakya
Çarem Eczanesi
Iskenderun
Hal Eczanesi
Iskenderun
Oktayer Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Polise çarpıp kaçtı, araçtan 34 kilogram esrar çıktı

Polise çarpıp kaçtı, araçtan 34 kilogram esrar çıktı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un annesi son yolculuğuna uğurlandı

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un annesi son yolculuğuna uğurlandı

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.