YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. İskilip Belediyesi ilçedeki bin aileye kömür yardımı yapacak

İskilip Belediyesi ilçedeki bin aileye kömür yardımı yapacak

ÇORUM HABERLERİ  | 10.12.2020 14:43 | Son Güncelleme

İskilip Belediyesi, ilçede yaşayan bin aileye kömür yardımında bulunacak.Okul servisi, pazar alışverişi, evde sağlık ve bakım, ihtiyaç sahibi ailelere evde yemek hizmeti ve aşevi gibi bir çok alanda sosyal belediyecilik noktasında önemli hizmetlere imza atan İskilip Belediyesi, ilk kez talepte bulunan ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılacak.

İskilip Belediyesi ilçedeki bin aileye kömür yardımı yapacak

İskilip Belediyesi, ilçede yaşayan bin aileye kömür yardımında bulunacak.
Okul servisi, pazar alışverişi, evde sağlık ve bakım, ihtiyaç sahibi ailelere evde yemek hizmeti ve aşevi gibi bir çok alanda sosyal belediyecilik noktasında önemli hizmetlere imza atan İskilip Belediyesi, ilk kez talepte bulunan ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılacak. Bu projesi ile bir ilke daha imza atacak İskilip Belediyesi, Hilal masa birimi tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi bin aileye 500 kilo kömür yardımı yapacak.
Belediye Başkanı Ali Sülük, kömür alım ihalesinin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceğini, ihaleyi alacak olan tedarikçi firmanın kömürü ulaştırmasından sonra dağıtımların başlayacağını söyledi. Başkan Sülük, dağıtımın ihtiyaç durumuna göre belirlenen program dahilinde yapılacağını belirtti.
Göreve geldikleri günden bugüne toplumsal dayanışma ve yardımlaşma projelerine önem verdiklerine değinen Sülük, bunu ortaya koydukları projelerle ispatladıklarını, özellikle pandemi sürecinde her geçen gün sosyal yardımları genişletme gayreti göstermeye devam edeceklerini belirterek ekonomik zorluk yaşayan ailelerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Can sıkıntısından başladılar! 50 TL harcama yapıp 1000 TL'ye satıyorlar... Can sıkıntısından başladılar! 50 TL harcama yapıp 1000 TL'ye satıyorlar...
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor

Çorum Namaz Vakitleri 10 Aralık Perşembe

İmsak
06:15
Sabah
07:46
Öğle
12:38
İkindi
14:59
Akşam
17:20
Yatsı
18:46

Çorum Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Perşembe

Akbulut Eczanesi
Merkez
Hayat Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Şifa Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Esra Ecz. Eczanesi
Osmancik
Kiraz Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.