İskilip kaymakamı Eligül’den köy ziyaretleri

İskilip kaymakamı Muharrem Eligül, vatandaşların taleplerini dinlemek üzere gerçekleştirdiği köy ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Muharrem Eligül, ilçeye bağlı Kurusaray, Kuzköy ve Yanoğlan köylerini ziyaret ederek muhtarlardan sorunları ve köy sakinlerinin taleplerini dinledi.

Ziyaret edilen köylerdeki yoğun ilgiye teşekkür eden Eligül, sorunların çözüme kavuşturulması için çalışmaların erkenden başlatıldığını ve bundan sonra da köy ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında daha önce kapatılan halk pazarının yoğun talepler doğrultusunda yeniden açtıklarını ifade eden Kaymakam Muharrem Eligül, "Kurusaray köyünde bulunan halk pazarı Covid-19 pandemi salgını nedeniyle kapatılmıştı. Kurusaray köyü ve çevre köylerden gelen yoğun talep üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kararına istinaden Kurusaray Köyü halk pazarının 13 Haziran 2020 tarihinden itibaren açılmasına karar verildi. Kurusaray pazarının açılması ilçe merkezindeki yoğunluğu azaltacağı için korona virüsle mücadeleye olumlu yönde katkı sağlayacaktır” dedi.

Depreme dayanaksız olduğu tespit edilen Kurusaray Ortaokulu binasının yıkılması nedeniyle öğrencilerin yeni eğitim göreceği Kuzköy Ortaokulunda da incelemelerde bulunan Eligül, köy muhtarı ve işçilerden bilgiler aldı.

Buradaki ziyaretin ardından çilek yetiştiriciliğinin yapıldığı Yanoğlan köyüne giden Eligül, tarladan topladığı çilekleri görevli jandarma personeline ikram etti. Çilek üreticisi olan vatandaşlarla bir süre sohbet edip taleplerini dinledi.

