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İskilip’te 29 Ekim kutlamaları

ÇORUM HABERLERİ  | 29.10.2020 15:03 | Son Güncelleme

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çorum’un İskilip ilçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende ilk olarak İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül tebrikleri kabul etti.Törende bir konuşma yapan İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, Cumhuriyet’in Türkiye için sadece bir yönetim şekli olmadığını belirterek, “Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal dönüşüm hamlesinin de adıdır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çorum’un İskilip ilçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende ilk olarak İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül tebrikleri kabul etti.
Törende bir konuşma yapan İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, Cumhuriyet’in Türkiye için sadece bir yönetim şekli olmadığını belirterek, “Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal dönüşüm hamlesinin de adıdır. Dünyanın dönüşümünü doğru okuyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, liderliğiyle getirdiği açılımlarla Türk insanının ufkunu genişletmiş, ekonomik, sosyal ve siyasal hayatımız görülmemiş bir hareket kazanmıştır. Bu ülkede yaşayan herkes temel hak ve hürriyetlerini kanunlarla çerçevesi çizilen bir sistem içerisinde özgürce kullanılabilmektedir. Devlet halkın devletidir, üstün irade ve her türlü yönetim yetkisinin kaynağı millet iradesidir. Büyük Önder Atatürk’ün ortaya koyduğu ’Egemenlik; kayıtsız, şartsız milletindir’ ilkesi, devletin ve rejimin temelini oluşturmaktadır. Bütün bunların teminatı, Cumhuriyettir” dedi.
Törene Garnizon Komutanı Cem Sever, Belediye Başkan vekili Murat Kiraz, Cumhuriyet Savcısı Esra Hilal Aylan, Emniyet Müdürü Erol Karasu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Hakan Güven ve daire amirleri katıldı.
Program sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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