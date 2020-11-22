YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. İslahiyeliler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

İslahiyeliler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.11.2020 09:33 | Son Güncelleme

Vakaların artması sebebiyle tüm Türkiye’de hafta sonları 20.00-10.00 saatleri arasında yapılan sokağa çıkma kısıtlamasına Gaziantep’in İslahiye ilçesinde büyük oranda uyuldu.Vakaların artması sebebi ile yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında saat 10.00‘da bitecek olan kısıtlamaya İslahiye ilçesinde büyük oranda uyuldu.

Vakaların artması sebebiyle tüm Türkiye’de hafta sonları 20.00-10.00 saatleri arasında yapılan sokağa çıkma kısıtlamasına Gaziantep’in İslahiye ilçesinde büyük oranda uyuldu.
Vakaların artması sebebi ile yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında saat 10.00‘da bitecek olan kısıtlamaya İslahiye ilçesinde büyük oranda uyuldu. Dün akşam saat 20.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri, kentin cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürdü. Vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla kentin cadde, sokak ve meydanları sessizliğe büründü. Kısıtlamanın saat 10.00’a kadar süreceği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSeda Bakan koronavirüse yakalandıSeda Bakan koronavirüse yakalandı
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor
1/

Gaziantep Namaz Vakitleri 22 Kasım Pazar

İmsak
05:46
Sabah
07:09
Öğle
12:22
İkindi
15:01
Akşam
17:24
Yatsı
18:43

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler22 Kasım Pazar

Ayaz Eczanesi
Sehitkamil
Gözüşirin Eczanesi
Sehitkamil
Gülşen Çayırlı Eczanesi
Sehitkamil
Kaleoğlu Eczanesi
Sehitkamil
Kerim Eczanesi
Sehitkamil
Yaşamalı Eczanesi
Sehitkamil
Arpat Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.