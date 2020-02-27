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İslambey’e Kütüphane

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.02.2020 15:24 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İslambey Mahallesi’nde yeni bir projeyi daha vatandaşlarla buluşturuyor.İslambey Mahallesi’nde yapılması planlanan Kütüphane ve Etüt Merkezinde öğrenciler ev sıcaklığı ortamında derslerini çalışabilecekler.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İslambey Mahallesi’nde yeni bir projeyi daha vatandaşlarla buluşturuyor.
İslambey Mahallesi’nde yapılması planlanan Kütüphane ve Etüt Merkezinde öğrenciler ev sıcaklığı ortamında derslerini çalışabilecekler. Sınavlara hazırlanıp, sakin ve huzurlu bir mekanda kitaplarını okuyabilecekler. Kütüphane ve Etüt Merkezi, bin 289 metrekarelik bir alana kurulacak. Otoparkı, kafeteryası ve park alanları ile çok fonksiyonlu bir yapıya sahip olacak merkezde, 306 metrekarelik, 5 derslikli etüt merkezi, 340 metrekarelik kütüphane ve kafeterya bulunacak. Var olan muhtarlık binasının da revize edileceği alanda, aynı zamanda 50 araçlık otopark ve park alanı bulunacak.

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