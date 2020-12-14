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İşletmeler hijyen yönünden denetlendi

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 14.12.2020 12:52 | Son Güncelleme

Korona virüsü (Kovid-19) kapsamında İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında, ekmek fırınlarında ve marketlerde denetimler gerçekleştirilmeye devam ediyor.Genelgeye istinaden ekmeklerin poşetli satılması ve vatandaşların alışveriş sırasında ekmeklere temas etmemesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Korona virüsü (Kovid-19) kapsamında İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında, ekmek fırınlarında ve marketlerde denetimler gerçekleştirilmeye devam ediyor.
Genelgeye istinaden ekmeklerin poşetli satılması ve vatandaşların alışveriş sırasında ekmeklere temas etmemesi konusunda uyarılarda bulunuldu. İl genelinde gerçekleştirilen denetimde görev alan İl Tarım ve Orman Müdürü Funda Özel, "İçinde bulunduğumuz pandemi dönemini atlatmak için sağlıklı hissetse bile herkesin kurallara uyması önem arz etmektedir. Maske, mesafe ve kişisel hijyen Bu üçü kontrollü hayat döneminde kesinlikle uymamız gereken, esnetmememiz gereken kurallardır. Toplum olarak bu farkındalığı sürdürmek zorundayız. Bilim kurulunun tavsiyesiyle devletin aldığı önlemlere hepimizin uyması gerekiyor" dedi.
Yapılan denetimlerde marketlerde sebze-meyve satışına ilişkin de uyarılarda bulunuldu. Meyve-sebze satışında mutlaka tek kullanımlık eldiven kullanılması gerektiğinin altını çizen Funda Özel, "Marketlerde meyve-sebze satışında, vatandaşların tek kullanımlık eldiven kullanması çapraz bulaşmanın önüne geçmek için önem arz etmektedir. Bu reyonlarda görevli olmalıdır. Fakat vatandaşlarımız bu tedbirlere harfiyen uyarsa bu salgının biteceğine inanıyorum" diye konuştu.
Denetimler sırasında konuya ilgili tedbirlerin arttırılması hususunda işletmelere uyarılarda bulunuldu.

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