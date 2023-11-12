İsmail Kartal, Adana Demirspor maçı sonrasında 'keşke' dediği şeyi açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, iyi oyun oynadıklarını ancak istedikleri golleri bulamadıklarını söyledi. Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adana Demirspor'u çok iyi analiz ederek Adana'ya geldiklerini belirtti.

"MAÇI DOMİNE ETTİK"

Rakiplerinin kendi sahalarında bu sezon ilk defa puan kaybettiğini ifade eden Kartal, şunları söyledi:

"Baştan sona kadar oyun üstünlüğü elimizdeydi. Maçı domine ettik. İlk yarı özellikle 4-5 net pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıda da pozisyonlarımız vardı. Rakibe neredeyse maçın tamamında hiç pozisyon vermedik. Bir tane sadece stoperlerin oyuna girerek uzaktan attığı bir şut vardı. Bugün oyuncularımla beraber maçı nasıl kurguladıysak, aynı şekilde istediğim futbolu oynadılar, istediğim gibi mücadele ettiler. Sadece istediğimiz golleri bulamadık."

"KEŞKE 3 PUANLA LİDER OLSAYDIK"

Kartal, bu oyunun karşılığında aldıkları bir puanla da lider olduklarını belirterek, "Ama keşke birkaç gol atıp 3 puanla buradan ayrılıp lider olsaydık. Gene de ortaya koyduğumuz bu mücadele ve oyundan dolayı da oyuncularımı tebrik ediyorum. Biz milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirerek önümüze bakıyoruz." dedi.





