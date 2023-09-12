İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını yıkan karar! Yıldız oyuncunun transferini veto etti

Fenerbahçe'de transfer konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Takıma katılan oyuncularla birlikte kaliteli bir kadro oluşturan sarı-lacivertliler son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da forma giyen Jota ile ilgileniyordu.
Fenerbahçe'nin bu transferde büyük mesafe aldığı öğrenilirken, taraftara kötü haber İsmail Kartal'dan geldi. Sarı-lacivertli taraftarların çok istediği Jota'yı veto eden İsmail Kartal, o bölgede Joshua King'i oynatma kararı aldı.
Bu yıl şampiyonluk için tüm sorumluluğu İsmail Kartal'a bırakan Ali Koç yönetimi, tecrübeli teknik adamın bu kararına saygı duydu ve Jota transferinde masadan kalktı.