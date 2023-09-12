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  4. İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını yıkan karar! Yıldız oyuncunun transferini veto etti

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını yıkan karar! Yıldız oyuncunun transferini veto etti

12.09.2023 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de taraftarların çok istediği isimlerin başında gelen Jota'yı İsmail Kartal veto etti. Fenerbahçe, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ittihad'da forma giyen Jota ile ilgileniyordu. İsmail Kartal'ın özel talebiyle sarı-lacivertliler bu transferde masadan kalktı.

Jota

Jota

POR Portekiz
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al-Ittihad Jeddah
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Fenerbahçe'de transfer konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Takıma katılan oyuncularla birlikte kaliteli bir kadro oluşturan sarı-lacivertliler son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da forma giyen Jota ile ilgileniyordu.

İSMAİL KARTAL VETO ETTİ

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Fenerbahçe'nin bu transferde büyük mesafe aldığı öğrenilirken, taraftara kötü haber İsmail Kartal'dan geldi. Sarı-lacivertli taraftarların çok istediği Jota'yı veto eden İsmail Kartal, o bölgede Joshua King'i oynatma kararı aldı.

YÖNETİM SAYGI GÖSTERDİ

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Bu yıl şampiyonluk için tüm sorumluluğu İsmail Kartal'a bırakan Ali Koç yönetimi, tecrübeli teknik adamın bu kararına saygı duydu ve Jota transferinde masadan kalktı.

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İsmail Kartal fenerbahçe jota ligi

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